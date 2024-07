Equipa de Starmer. Pela primeira vez uma mulher é a ministra das Finanças

Poucas horas depois de ser empossado primeiro-ministro, começam agora a ser conhecidos os nomes escolhidos por Keir Starmer para integrar o novo governo britânico. A grande novidade será, para já, a nomeação de Rachel Reeves para o cargo de ministra das Finanças.Angela Rayner, que foi nos tempos de oposição trabalhista a vice-primeira-ministra sombra da alternativa de Keir Starmer, ocupara agora esse gabinete juntamente com o cargo de ministra do Desenvolvimento e da Habitação, área considerada fulcral por Starmer.

É a primeira vez que mulheres ocupam os cargos de vice-primeira ministra e de ministra das Finanças.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros terá à frente David Lammy, um europeísta. É especialista em assuntos internacionais e próximo do antigo presidente Barack Obama.



Ed Miliband fica com a pasta da Energia e Neutralidade Carbónica, áreas que já tinha tutelado no governo trabalhista de Gordon Brown; Shabana Mahmood foi confirmada como ministra da Justiça e Bridget Phillipson ministra da Educação.







Jonathan Reynolds será ministro da Economia e do Comércio e Peter Kyle assume a pasta da Ciência, Inovação e Tecnologia.



Liz Kendall ficará com a pasta do Trabalho e Pensões e Louise Haigh será responsável pelos Transportes. Wes Streetin terá a importante pasta da Saúde e Segurança Social.







Starmer foi indigitado esta manhã



O Partido Trabalhista ganhou as eleições legislativas de quinta-feira, voltando ao poder após 14 anos do Partido Conservador no governo.



Quando faltava atribuir dois dos 650 lugares, os trabalhistas tinham conseguido 412 deputados, uma margem significativa em relação aos 326 necessários para ter uma maioria no parlamento, segundo resultados provisórios divulgados pela televisão britânica BBC.



Os conservadores seguiam com 121 deputados e os liberais democratas com 71.



Relativamente às eleições anteriores, os trabalhistas elegeram até agora mais 211 deputados, os conservadores perderam 250 e os liberais democratas ganharam 63, de acordo com a BBC.







c/ Lusa

John Healey é o ministro da Defesa e Yvette Cooper ministra dos Negócios Estrangeiros. Cooper é uma forte crítica da polítyica de deportação de imigrantes que ganhou corpo com o executivo de Rishi Sunak.