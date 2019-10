Erdogan anuncia início de operação militar contra curdos na Síria

RTP09 Out, 2019, 14:20 / atualizado em 09 Out, 2019, 16:21 | Mundo

“As Forças Armadas da Turquia, juntamente com o Exército Nacional da Síria, acabaram de lançar a #OperationPeaceSpring contra terroristas do PKK / YPG e do Daesh no norte da Síria”, anunciou o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, no Twitter.





#OperationPeaceSpring will neutralize terror threats against Turkey and lead to the establishment of a safe zone, facilitating the return of Syrian refugees to their homes.



We will preserve Syria’s territorial integrity and liberate local communities from terrorists. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 9 de outubro de 2019

De acordo com Al Jazeera, as Forças Democráticas Sírias (SDF) apelaram aos Estados Unidos e aos seus aliados para uma “zona de exclusão aérea” para proteger dos ataques.

A agência Reuters avança que várias explosões abalaram a cidade de Ras al Ain, na fronteira com a cidade turca de Ceylanpinar.







O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já se pronunciou, deixando um apelo a Ancara: “Peço à Turquia, bem como aos restantes envolvidos, que aja com moderação e interrompa as operações já em curso”.



Juncker sublinhou que a União Europeia não irá ajudar a financiar a criação de uma “zona segura” no nordeste da Síria.



“Não abandonámos os curdos”

Os curdos - que anteriormente contavam com o apoio dos EUA - consideram a saída das tropas norte-americanas na fronteira com a Síria uma “facada nas costas”. Em comunicado, as Forças Democráticas Sírias prometem “escudos humanos” para impedir o avanço das tropas turcas.



Várias vozes dentro do próprio partido Republicano censuraram, igualmente, a decisão da Administração Trump. A antiga embaixadora dos EUA, Nikki Haley, acusou Trump de ter abandonado os curdos.



“Devemos proteger sempre os nossos aliados se esperamos que também eles nos protejam. Os curdos foram fundamentais na nossa luta bem sucedida contra o Estado Islâmico na Síria. Deixá-los morrer é um grande erro”, escreveu Haley num tweet.



O Presidente dos EUA recusa, no entanto, as acusações de que a retirada das tropas norte-americanas se traduza numa abertura do caminho a uma ofensiva militar da Turquia aos curdos e diz não ter abandonado os curdos.



“Podemos estar num processo de saída da Síria, mas não abandonámos de qualquer forma os curdos, um povo especial com combatentes magníficos”, escreveu Donald Trump no



Num outro tweet, Trump ameaçou destruir a economia da Turquia: “Se a Turquia fizer algo que eu, em minha grande e incomparável sabedoria, considere estar fora dos limites, destruirei e obliterarei totalmente a economia da Turquia (já fiz isso antes!)”.



“Se eles saírem, haverá caos”



No seio deste conflito, uma das principais preocupações geradas a nível internacional é a de um eventual ressurgimento do autoproclamado Estado Islâmico.





Assim como



Autoridades de um dos centros de detenção relatam um aumento de um clima de tensão desde que surgiram os rumores sobre uma possível invasão turca. “Desde a semana passada, registamos o maior número de ataques contra guardas deste campo”, revelou uma das autoridades locais ao jornal britânico. “Se eles saírem, haverá caos”, ameaçou.



(em atualização)

