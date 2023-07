Erdogan associa alargamento da NATO à Suécia à entrada da Turquia na UE

, afirmou o presidente turco, pouco antes de partir para a Lituânia, onde na terça-feira se inicia a cimeira da NATO., acrescentou Erdogan, para deixar claro, de imediato, que tenciona levar este argumento para a mesa das conversações em Vilnius.

O dossier da candidatura turca à União Europeia está congelado há vários anos, depois de as conversações terem sido desencadeadas em 2005, quando Recep Tayyip Erdogan cumpriu o primeiro mandato como primeiro-ministro.

Suécia e Finlândia avançaram com as respetivas candidaturas à entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte em 2022. Responderam assim à invasão russa da Ucrânia, pondo termo a décadas de política de não-alinhamento – postura que perdurou durante os anos da Guerra Fria.A caminho de Vilnius,





Numa primeira reação a esta posição assumida pelo presidente turco, o chanceler alemão, Olaf Scholz, excluiu qualquer ligação entre as aspirações europeias da Turquia e a entrada da Suécia na NATO.



Por sua vez, a Casa Branca limitou-se a assinalar que sempre apoiou a vontade turca de aderir à União Europeia e continua a fazê-lo, acrescentando que este é um tema para ser discutido entre Ancara e os diretórios de Bruxelas. "O nosso foco é a Suécia, que está pronta para se juntar à aliança da NATO", sintetizou um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Presidência norte-americana, citado pela Reuters.



Quanto ao cenário de uma futura entrada da Ucrânia na NATO, Erdogan considera que tal só pode ser encarado num quadro de pós-guerra.

c/ agências