Erdogan carimba reeleição mas enfrenta Turquia mais dividida do que nunca

Recep Tayyip Erdogan foi reeleito presidente da Turquia à segunda volta, permanecendo assim mais cinco anos no poder. Erdogan inicia agora um inédito terceiro mandato no cargo, que já ocupa há 20 anos. Com um país mergulhado numa crise económica, Erdogan enfrenta uma Turquia mais dividida do que nunca, já que venceu estas eleições com apenas quatro pontos percentuais de vantagem.