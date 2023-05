Erdogan reeleito presidente da Turquia com 52% dos votos

(em atualização)







"Com base nos resultados provisórios, foi constatado que o Sr. Recep Tayyip Erdogan foi reeleito Presidente da República", disse o presidente do Alto Comité Eleitoral da Turquia (YSK), Ahmet Yener, citado pela agência estatal Anadolu.





Com 99,43% das urnas abertas, o Conselho Eleitoral dá a vitória a Erdogan, com 52,14% dos votos. O seu opositor, Kamal Kiliçdaroglu, terminou esta segunda volta com 47,86% dos votos.







Os resultados oficiais finais deverão ser anunciados no início da próxima semana. No entanto, Yener explica que com uma diferença de mais de dois milhões de votos entre os candidatos, os restantes votos não contados não alterará o resultado.







Ainda antes da confirmação do Conselho Eleitoral, Erdogan já se tinha declarado vitorioso.







"A nossa nação confiou-nos a responsabilidade de governar o país pelos próximos cinco anos", disse Erdogan num discurso este domingo, em cima de um autocarro estacionado em frente à sua residência em Istambul.





“Concluímos a segunda volta das eleições presidenciais com o apoio do nosso povo”, disse Erdogan. “Se Deus quiser, seremos dignos da vossa confiança, como temos feito nos últimos 21 anos”, acrescentou.





“O resultado destas eleições mostrou, mais uma vez, que ninguém pode ter a coragem de mudar as liberdades e as conquistas deste país”, disse o presidente turco. “Não há ninguém que possa ameaçar a Turquia”, sublinhou. “Adeus, Kamal”, disse Erdogan, dirigindo-se ao principal líder da oposição e seu adversário nestas eleições, Kamal Kiliçdaroglu. O presidente turco disse que o Partido Republicano do Povo (CHP) da oposição responsabilizará Kilicdaroglu pelo seu mau resultado. “Adeus, Kamal”, disse Erdogan, dirigindo-se ao principal líder da oposição e seu adversário nestas eleições, Kamal Kiliçdaroglu. O presidente turco disse que o Partido Republicano do Povo (CHP) da oposição responsabilizará Kilicdaroglu pelo seu mau resultado.





“Cumpriremos todas as promessas feitas ao povo”, assegurou o chefe de Estado, salientando que “cada eleição é um renascimento”.







Ainda antes do descurso de vitória de Erdogan, o emir do Qatar, xeque Tamim bin Hamad al-Thani, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, já tinha parabenizado Tayyip Erdogan pela sua vitória.











Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023

"Parabéns ao presidente erdogan pela sua inquestionável vitória!", escreveu o primeiro-ministro húngaro no Twitter.

Na rede social Twitter, Emir desejou sucesso a Erdogan no seu novo mandato. Orbán também utilizou a rede social para parabenizar Erdogan."Parabéns ao presidente erdogan pela sua inquestionável vitória!", escreveu o primeiro-ministro húngaro no Twitter.





O presidente russo, Vladimir Putin, também já reagiu á vitória de Erdogan, afirmando que o resultado deste domingo “foi um resultado natural do seu trabalho altruísta como líder do país”.



“A sua vitória é uma prova clara do apoio do povo turco à sua política externa independente”, disse Putin. “Agradecemos muito a sua contribuição pessoal para o fortalecimento das relações amigáveis russo-turcas”, concluiu.







Erdogan disse ter recebido também chamadas telefónicas de felicitação de vários outros líderes, nomeadamente dos presidentes do Azerbjeião e da Líbia.



Candidato da oposição diz que estas foram “as eleições mais injustas dos últimos anos”

O adversário de Erdogan deixou duras críticas ao presidente turco, condenando a sua governação autoritária e o que diz ser “a eleição mais injusta dos últimos anos”.



Sem reconhecer a derrota, Kemal Kiliçdaroglu expressou a sua “profunda tristeza perante as dificuldades que o país enfrenta", mas prometeu que irá continuar a sua luta pela democracia.





"Sempre lutei pelos vossos direitos e justiça, para que ninguém vos oprima, para que vocês possam viver em abundância, e continuarei a fazê-lo”, disse Kiliçdaroglu.



Num discurso em Ancara, Kiliçdaroglu, que obteve cerca de 47,8% dos votos nesta segunda volta das eleições, disse que os resultados mostram a vontade do povo de mudar e de acabar com o governo autoritário. "Continuaremos na vanguarda desta luta até que a verdadeira democracia chegue ao nosso país", acrescentou.





Cerca de 64 milhões de eleitores foram chamados este domingo às urnas para elegerem o próximo presidente da Turquia. A maioria votou pela continuidade e deu, assim, a vitória a Erdogan, que pela primeira vez foi obrigado a ir a uma segunda volta numas eleições presidenciais.



No poder há 20 anos, Erdogan segue assim para um histórico terceiro mandato.



Apesar da crise económica, das restrições às liberdades e das consequências que ainda se fazem sentir dos fortes sismos de fevereiro, que provocaram mais de 50 mil mortos, os turcos decidiram manter a confiança em Erdogan por considerarem que mostrou ser capaz de resolver os problemas, ao contrário do seu adversário. Erdogan, líder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), prometeu um novo aumento do salário mínimo, nomeadamente um aumento de 45 por cento aos funcionários públicos, e um mês de gás natural gratuito para as famílias.



O atual presidente conquistou o voto da população da maioria das províncias atingidas pelos fortes sismos de fevereiro com promessas concretas. Erdogan prometeu construir as casas daqueles que ficaram desalojados no máximo de um ano e que as pessoas pagariam metade do preço das cas asas durante os próximos 20 anos.





Apesar de reunir mais votos, Recep Tayyip Erdogan não conseguiu vencer nas grandes cidades, como Istambul e Ancara.



Por sua vez, Kiliçdaroglu, líder do Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda e laico) que na primeira volta conseguiu 44,5% dos votos, surgiu com uma postura mais agressiva e conservadora nesta segunda volta, na tentativa de captar o voto ultranacionalista.



O discurso de Kiliçdaroglu focou-se na política anti-imigração, o que terá afastado eleitores. As suas promessas, nomeadamente em relação à reconstrução das cidades destruídas pelos sismos, pareceram irrealistas para os turcos, o que também ajudou à perda de eleitores.



Desta forma, apesar de ter ganho terreno na primeira volta com a promessa de mudança para um regime presidencialista - que conquistou vários eleitores, nomeadamente estudantes que pedem o fim do sistema autocrático de Erdogan - Kiliçdaroglu não conseguiu derrubar Erdogan, que permanecerá no poder durante pelo menos mais cinco anos.







Desde que chegou ao poder na Turquia, há 20 anos, Recep Tayyip Erdogan nunca perdeu eleições e esta foi a primeira vez que precisou de ir a uma segunda volta.



Erdogan lidera um sistema presidencialista, mantendo uma liderança vertical, nacionalista baseada no Islão político