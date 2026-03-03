Erradicar os ratos ou viver com eles? Em Paris, a questão tornou-se central na campanha para as eleições municipais









"Olá, já viram um rato?" Entre as bancas do mercado da Bastilha, num domingo de dezembro, Grégory Moreau, deputado do Partido Animalista, dirige-se aos parisienses e não vem sozinho: acompanha-o um rato, pousado no seu ombro, para o ajudar a reconciliar os habitantes da capital com o roedor.





"Ele é simpático porque o criou", diz um transeunte. "É o mesmo rato que se vê na rua, o Rattus norvegicus", afirma o vice-presidente da câmara do 11º distrito de Paris, responsável pela alimentação sustentável, pelo bem-estar dos animais e pela limpeza. O autarca pretende mudar o olhar dos eleitores sobre uma espécie que entrou no debate político parisiense, na véspera das eleições autárquicas de 15 e 22 de março, que prometem ser muito disputadas.

Plume, a ratazana de nove meses emprestada a Moreau por um amigo, é de trato fácil. "Graças a ela, as pessoas apercebem-se de que a ratazana é um animal que merece respeito", diz Grégory Moreau com satisfação, salientando o papel essencial desempenhado pelos roedores parisienses na eliminação de resíduos.





"Sabemos que um rato adulto come cerca de 25 gramas por dia. Com três milhões de ratos, são 75 toneladas de lixo por dia", calcula o ativista, embora a população real da espécie em Paris seja desconhecida (segundo a Câmara Municipal, uma estimativa entre 3 a 6 milhões é "fantasiosa"). "Trabalho muito com o serviço de limpeza e não teríamos os meios para gerir um volume tão grande", garante o candidato do Partido Animalista às eleições municipais do 9º distrito.

"Eu não vou acariciá-los"



O rato tem, portanto, uma utilidade. Mas os especialistas alertam também para os danos potenciais nas infraestruturas, nomeadamente nas redes elétricas, se o animal proliferar.





E os relatos de roedores estão a aumentar em muitas grandes cidades, de acordo com um estudo americano publicado em 2025 na revista Science Advances, que também apontou os milhares de milhões de dólares de prejuízos causados pelos ratos nos Estados Unidos todos os anos. Uma ratazana pode ter até doze crias por ninhada, com cinco a sete ninhadas por ano.

E as doenças? No mercado da Bastilha, Grégory Moreau denuncia as "ideias preconcebidas": "Sabem quantas mordeduras de cães há em França todos os anos? Cerca de 250.000. Quantas mordeduras de ratos? São tão poucas que não dispomos de estatísticas", desdramatiza o ativista.





Mesmo na ausência de uma mordedura, os ratos podem transmitir a leptospirose, uma infeção bacteriana, incluindo indiretamente através do contacto com água contaminada. Em 2022, a Academia Francesa de Medicina falou de um "perigo real para a saúde pública".





No entanto, Benoît Pisanu, investigador em ecologia no Museu Nacional de História Natural em Paris, foi citado pela Slate como tendo dito que "para pessoas saudáveis, o risco não é muito elevado". É necessário que uma ferida ou uma membrana mucosa esteja em contacto com a urina de rato durante muito tempo para que ocorra a contaminação. "Mesmo os trabalhadores dos esgotos já não são obrigatoriamente vacinados", defende Grégory Moreau.

Admite que ainda é necessário regular as populações dos também conhecidos como surmulotes (roedores de grande porte). Um plano de controlo foi posto em prática em 2017 pela Câmara Municipal de Paris, mas muitos habitantes continuam a ser regularmente confrontados com roedores, e a coabitação nem sempre é fácil.





"Vivemos em Voltaire [no 11º distrito]. À noite, aparecem belos espécimes e, se se encostarem à minha perna, eu não vou acariciá-los", confidencia Théo, ao mesmo tempo que mostra o seu afeto por Plume. "É um animal que entra sorrateiramente em todo o lado, não se consegue controlar os seus movimentos, e há todo um mundo imaginário à volta da mordidela e da doença grave causada pela peste no século XIV", acrescenta um transeunte. "Na cidade, faz um pouco de calor", confessa Thierry, um parisiense de 54 anos. Comprei uma armadilha de cola.





Clement Parrot / FRANCEINFO

Por seu lado, a autarquia local abandonou este método de erradicar ratos. Em vez disso, utiliza armadilhas com anticoagulantes, que provocam a morte dos animais, e está a experimentar modelos de eletrocussão.





As técnicas de esterilização, utilizando iscos com um ingrediente ativo, mostraram os seus limites, tal como os anticoagulantes, segundo um perito citado pelo programa 20 minutes em 2018. "Em vez disso, queremos tentar tornar a cidade mais limpa para que haja menos comida e, naturalmente, a taxa de reprodução dos ratos diminua", continua a tentar convencer-nos Grégory Moreau. Quando se trata de escolas ou de parques, é preciso intervir rapidamente", continua o vereador. Mas estamos a propor algo bastante inovador, com armadilhas não letais para os capturar e libertar longe das zonas residenciais".

Técnicas importadas de Nova Iorque



O vereador de direita considera que as equipas da Câmara Municipal de Paris não estão atualmente suficientemente organizadas para combater o roedor. O serviço municipal dedicado à higiéne (Smash) intervém contra os parasitas na via pública e nos edifícios privados, mas neste último caso, o serviço é pago. "Todos os anos, a cidade efectua mais de sete mil operações destinadas a limitar a presença de roedores no domínio público", afirma a Câmara Municipal de Paris.





Mas para Geoffroy Boulard, "a equipa encarregada da luta contra os roedores não dispõe de recursos financeiros suficientes, apesar dos grandes anúncios". Em particular, afirma que "nas famosas armadilhas de caixa negra que se vêem nos parques e jardins, os anticoagulantes não são renovados, pelo que não vale a pena". Contactada, a equipa do socialista Emmanuel Grégoire, representante da maioria cessante, não respondeu aos pedidos de esclarecimento da franceinfo.

O vereador do LR quer ir mais longe e declarar guerra aos ratos. Convida as pessoas a seguirem o exemplo do seu próprio bairro, onde criou "brigadas de erradicação de ratazanas" com residentes voluntários, bem como uma plataforma de recenseamento que fornece "um retrato da presença real de roedores".





Para a próxima equipa municipal, propõe "um verdadeiro plano de erradicação das ratazanas" com equipas territoriais e quer também "diversificar as técnicas de armadilhagem", nomeadamente com armadilhas ligadas: "Isto permitiria às brigadas de voluntários intervir sem perder tempo". Por último, propõe tornar a capital mais limpa, nomeadamente reforçando o número de multas aplicadas pela polícia municipal.

Consenso sobre a necessidade de uma Paris "mais limpa"

Do lado do partido França Insubmissa, o programa de Sophia Chikirou pede um aumento do orçamento consagrado à luta contra os ratos e métodos que "respeitem a sensibilidade dos animais", com o "desenvolvimento de soluções não violentas baseadas na prevenção, na redução das fontes de alimentação e em alternativas não letais".





O socialista Emmanuel Grégoire, candidato do resto da esquerda e representante da maioria cessante de Anne Hidalgo, quer tornar a cidade "mais limpa" no seu programa, através de investimentos e de uma "luta contra as incivilidades", com "brigadas" especializadas nesta matéria "no seio da polícia municipal". Em todo o caso, todos os candidatos estão a tomar posição sobre esta questão. Segundo uma sondagem recente da OpinionWay, a limpeza da cidade (57%) é, juntamente com a segurança, o tema mais citado como preocupação pelos eleitores parisienses inquiridos.

O Partido Animalista não vai ter vida fácil para convencer os muitos candidatos que fazem da limpeza de Paris um dos pontos centrais da sua campanha. Sarah Knafo disse à Franceinfo:o mais rapidamente possível, afirma no seu programa.Rachida Dati, a candidata nomeada pelos Republicanos (LR), defende igualmente: ". "Há vários anos que assistimos a esta proliferação de ratos nos espaços públicos e é preciso dar resposta a este problema", acrescenta Geoffroy Boulard, o presidente da câmara do 17º distrito, que é o responsável por esta questão na sua equipa de campanha."Importei um certo número de técnicas de Nova Iorque, nomeadamente a utilização de gelo seco em determinados locais", prossegue o presidente da Câmara Municipal. De facto, a cidade americana luta contra os roedores há vários meses e investiu em 2025 para tentar eliminar as fontes de alimentação e, assim, reduzir a população da praga. Mas a tarefa é árdua. Um estudo recente efectuado em Manhattan revelou como, num ambiente urbano, os ratos conseguem adaptar-se e comunicar, como noticiou o Geo."O meu objetivo é que não haja mais ratos visíveis à superfície", diz o candidato do, Pierre-Yves Bournazel, que também acredita que a prioridade é eliminar o lixo acessível. "A ideia é ter uma cidade limpa em todo o lado, a toda a hora. O vereador parisiense gostaria também de confiar a limpeza das ruas e a recolha de lixo ao setor privado, aumentar a utilização de contentores fechados e combater as descargas ilegais. "Não sou a favor de tudo o que é veneno, porque isso não funciona a longo prazo. Mas, por outro lado, não podemos dizer: 'Isto não é muito grave e vamos aprender a viver com isto'."Clément Parrot / France Télévisions / 3 março 2026 05:03 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP