Escalada da guerra. NATO teme "incidente" após ataques russos perto da Polónia

Como observa o diário espanhol, acidental ou não, qualquer projétil que caísse em território polaco confrontaria quer a NATO, quer a União Europeia, com a premência de uma decisão crítica: responder militarmente.Fontes da NATO, citadas pelo mesmo jornal, admitem que o facto de a invasão russa ter estado concentrada, nas últimas duas semanas, no leste da Ucrânia vinha a ser encarado com relativo alívio., fazem notar as fontes ouvidas pelo jornal. Por outro lado,Na passada sexta-feira, umde fabrico russo caiu num parque público de Zagreb, na Croácia, depois de cruzar o espaço aéreo de três Estados-membros da NATO – Roménia, Hungria e Croácia. “Um incidente”. Assim o classificou a Aliança Atlântica.Também na sexta-feira as forças russas atacaram a base aérea ucraniana de Lutsk, a cerca de 80 quilómetros da fronteira da Polónia.

No domingo, Washington reiterou que a NATO retaliará “com toda a sua força”, caso a ofensiva russa chegue a território da Aliança. Tratar-se-á de acionar o artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte, repetiu o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos Jake Sullivan.



A contribuir para a escalada está igualmente a ameaça, por parte de Moscovo, de atingir qualquer comboio ocidental que faça chegar armas às forças ucranianas - Polónia e Roménia são os dois Estados-membros da NATO detentores das maiores linhas de fronteira com a Ucrânia; a Hungria, outro dos aliados próximos do território ucraniano, não permite a passagem de armamento e a linha de fronteira da Eslováquia tem menos de 100 quilómetros.Por agora,“Temos a responsabilidade de assegurar que este conflito não tenha uma escalada para lá da Ucrânia”, frisava na sexta-feira o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, em mensagem remetida à Polónia, por ocasião dos 23 anos da entrada deste país na Aliança Atlântica.

O ataque à base no oeste da Ucrânia

Na madrugada de domingo, caíram 30 mísseis russos sobre uma base militar da Ucrânia em Yavoriv, na região de Lviv, a 25 quilómetros da fronteira polaca.





As tropas ucranianas têm sido treinadas por militares ocidentais em Yavoriv desde 2015.

Responsáveis ocidentais, citados pelo jornal norte-americano, afirmaram que o ataque de domingo não foi apenas uma expansão geográfica da invasão russa.Ao 18.º dia da invasão russa da Ucrânia, estima-se em pelo menos 596 o número de civis mortos, entre os quais 43 crianças. Outros 1.067 ficaram feridos. Estes são os dados das Nações Unidas. Já as autoridades ucranias apontam para 2.187 mortes só na cidade de Mariupol.