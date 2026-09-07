"Escalada nas relações bilaterais". Rússia fecha consulado alemão em São Petersburgo

A Rússia anunciou esta segunda-feira que iria encerrar o consulado alemão em São Petersburgo, assim como os centros culturais do Goethe-Institut. Trata-se de uma retaliação contra a decisão da Alemanha de encerrar o consulado russo em Bona e um centro cultural russo em Berlim.





A Alemanha tomou essas medidas depois de acusar Moscovo de uma tentativa de ataque com drones no Aeroporto de Leipzig/Halle, algo que a Rússia veio já negar, falando numa “invenção absurda”.

“Foram as autoridades alemãs que, mais uma vez, provocaram uma nova ronda de escalada nas relações bilaterais. O Governo alemão possui a responsabilidade total e completa pelas consequências”, declarou o MNE russo.

Moscovo fala em "atos e declarações antirrussas"

c/ agências

Segundo o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, o consulado alemão em São Petersburgo deverá cessar as suas atividades até 18 de setembro., indicou em comunicado.Os seus funcionários deverão abandonar o território o mais tardar nessa data, precisou o Ministério.Moscovo avançou ainda que os centros culturais do Goethe-Institut alemão na Rússia também irão terminar as suas atividades, com os funcionários a receberem ordens para abandonar o país até domingo desta semana.Foi no início de agosto que Berlim acusou Moscovo de uma tentativa de atentado com um drone carregado de explosivos no aeroporto de Leipzig, considerado uma plataforma militar chave para o exército alemão, a NATO e a Ucrânia.A Rússia já tinha ameaçado na semana passada encerrar os centros culturais alemães em todo o território russo,No sábado, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, acusou a Alemanha de querer "mais uma vez" a guerra contra a Rússia.A Alemanha tem-se destacado nos esforços europeus no apoio à Ucrânia, tanto no financiamento da economia como no fornecimento de armamento, no que a Moscovo considera ser uma guerra do "Ocidente coletivo" contra a Rússia.