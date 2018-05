Escândalo sexual. Harvey Weinstein entregou-se às autoridades

RTP25 Mai, 2018, 12:54 / atualizado em 25 Mai, 2018, 12:56 | Mundo

Aconteceu o que a imprensa norte-americana já tinha avançado na quinta-feira. Harvey Weinstein apresentou-se hoje às autoridades judiciais nova-iorquinas, por volta das 07h00 locais, em Manhattan. Não prestou qualquer declaração à chegada.







O co-fundador dos estúdios Miramax viu-se envolvido nos últimos meses numa série de escândalos relacionados com abusos sexuais de mulheres.







As primeiras acusações contra o produtor de 66 anos surgiram em outubro de 2017, no âmbito do movimento #MeToo, em Hollywood, que levou as vítimas a identificarem-se e a divulgarem publicamente os abusos de que tinham sido alvo.





Weinstein pode agora ser formalmente acusado de ter forçado uma mulher a fazer sexo oral e de violação de outra. Acusações que o produtor de cinema sempre negou.





As primeiras notícias sobre o escândalo sexual que envolvia este produtor foram avançadas pelo New York Times e New Yorker.







Mais de uma centena de mulheres testemunharam os abusos sexuais de que alegadamente foram alvo por parte de Weinstein. As notícias desencadearam uma campanha que levou à queda de centenas de homens em lugares de poder de numerosos setores.





(C/ Lusa)