Escritor apoiante de Putin ferido após explosão de carro. Moscovo condena "ataque vil" de Kiev

De acordo com as autoridades russas,O escritor foi levado para o hospital e um suspeito foi detido, adiantou o Ministério russo do Interior, citado pela agência Reuters.O condutor da viatura morreu, segundo indicou a agência estatal russa Tass.Prilepin é um aclamado autor russo que tem apoiado publicamente a guerra na Ucrânia e conta com um longo histórico de envolvimento político.Hoje mesmo, regressava a Moscovo vindo das regiões de Donetsk e Lugansk, tendo parado na região de Nizhny Novogorod para uma refeição.Desde a anexação russa da Crimeia, em 2014, Prilepin esteve envolvido no conflito no leste da Ucrânia, em declarado apoio aos separatistas. Em 2020 fundou o partido político “Pela Verdade”, que segundo os meios de comunicação social russos é uma força política patrocinada pelo Kremlin.Desde o início da invasão russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022,, depois das mortes de Daria Dugina , filha de um teórico próximo de Putin, em agosto último, e do blogger Vladlen Tatrsky , no mês passado.“Washington e a NATO alimentaram outra célula terrorista internacional: o regime de Kiev”, afirmou a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, através do Telegram.Afirmou ainda que este ataque é da “responsabilidade direta dos Estados Unidos e Reino Unido”, sem no entanto fornecer quaisquer provas.Por sua vez, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente russo,"Estamos a lidar com um inimigo cobarde que procura intimidar-nos. (…) Estes crimes não ficarão impunes. Não prescrevem. As pessoas que os cometeram, assim como os seus patrocinadores ideológicos, não poderão escapar à punição", avisou o político russo através do Telegram.Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis comentar o ataque, considerando que ainda é cedo para identificar os autores do mesmo.