"Escudo de Aquiles". Grécia investe três mil milhões em sistema defensivo israelita

“A Grécia entrou numa nova era, numa nova realidade”, clamou no X o ministro grego da Defesa, Nikos Dendias.



A "Cúpula de Ferro" israelita em ação | Amir Cohen - Reuters



“Uma necessidade”



A nova linha de política de defesa da Grécia não será também alheia às crónicas tensões regionais com a Turquia - ambos os países são membros da NATO.

c/ agências

O Governo grego adotou esta quinta-feira um programa de investimento para as Forças Armadas do país orçado em 4,2 mil milhões de euros e que inclui a compra de um sistema defensivo desenvolvido por Israel. Atenas acena com o advento de “uma nova era”.A aquisição do “Escudo de Aquiles” foi aprovada no decurso de uma reunião do Conselho Governamental de Relações Externas e Defesa (KYSEA), segundo fonte do Ministério grego da Defesa citada pela France-Presse.O pacote agora lançado passa ainda pela, detalha a agência noticiosa francesa.O denominado “Escudo de Aquiles” é um sistema integrado que interliga diferentes componentes destinados a proteger território grego contra eventuais ataques com recurso a, aviões, mísseis de cruzeiro e balísticos.A cúpula antiaérea deverá receber igualmente 700 milhões de euros de subcontratados gregos.O Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis havia já posto em marcha um processo de reformulação das Forças Armadas com um horizonte de 12 anos. Em causa estáAtenas tem vindo a descrever a via belicista como “uma necessidade”. Isto na sequência do congelamento do orçamento da defesa no contexto da crise financeira, que perdurou de 2009 a 2018.Os gregos pontificam, historicamente, entre os maiores clientes das indústrias de armamento da Europa e dos Estados Unidos.A Grécia é um dos quatro países da Aliança Atlântica que já investem mais de três por cento do PIB em defesa, atrás de Polónia, Estónia e Letónia.