Eslováquia ameaça Kiev com retaliações por cortar passagem de gás russo

A Eslováquia poderá cortar o fornecimento de eletricidade de emergência à Ucrânia. A ameaça foi feita pelo primeiro-ministro eslovaco nas redes sociais., sublinhou Robert Fico, num vídeo publicado na rede social Facebook.Declarações que se referem à decisão do Governo ucraniano de não prorrogar a validade do contrato com o consórcio russo de gás Gazprom, que expira em 31 de dezembro., alertou Fico, na sua mensagem.

Esta será uma retaliação caso Kiev cumpra o plano de interromper, já na quarta-feira, a passagem de gás natural russo para a Europa Central. O Governo ucraniano decidiu não prorrogar a validade do contrato com o consórcio russo de gás Gazprom.



O trânsito do gás russo através do território ucraniano será interrompido às 06h00 do dia 01 de janeiro, conforme confirmado há uma semana pelo primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmigal.A decisão marca uma rutura decisiva com a Rússia, um país que utilizou frequentemente a sua dependência do vizinho para impor a sua vontade política e económica, cortando o fornecimento de gás em 2009 e 2015. Contudo,Embora Kiev não importe hidrocarbonetos russos desde 2015, até agora tinha facilitado o seu trânsito para outros países europeus.

Por outro lado, as autoridades eslovacas asseguram que, embora continue a depender em grande parte do gás russo que chega através da Ucrânia, o país não enfrentará problemas de abastecimento graças ao nível de gás armazenado nos depósitos e a uma diversificação de possíveis fornecedores. Mas Fico, considerado pró-Rússia, afirma que as rotas alternativas vão aumentar os preços do gás na Europa e também privar a Eslováquia dos cerca de 500 milhões de euros anuais que ganha com as taxas de trânsito do gás natural russo para outros países da região.