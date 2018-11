Espanha alcança acordo sobre Gibraltar e retira veto ao Brexit

Andreia Martins - RTP24 Nov, 2018, 14:53 / atualizado em 24 Nov, 2018, 15:45 | Mundo

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado a mudança do sentido de voto | Sergio Perez - Reuters

Afinal, Madrid já não vai desfazer a unanimidade europeia em torno do acordo para o Brexit. O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este sábado a mudança do sentido de voto.







"Acabo de anunciar ao rei de Espanha que chegámos a um acordo sobre Gibraltar. A Espanha retirou o veto e votará a favor do acordo para o Brexit", disse Sáchez numa declaração em direto na televisão.





Durante a semana, Madrid ameaçou votar contra o documento e na sexta-feira o chefe de Governo chegou mesmo a por em dúvida a realização do Conselho Europeu extraordinário, marcado para este domingo em Bruxelas.



Em causa neste impasse estava o artigo 184ª do Acordo para o Brexit, aprovado pelo Governo britânico e por Bruxelas, que previa que a questão do território de Gibraltar fosse abordada entre Londres e Bruxelas, sem mencionar especificamente Espanha.



Madrid exigia que o acordo esclarecesse que qualquer assunto que envolva Gibraltar tenha de ser sempre negociado entre Espanha e o Reino Unido e que as decisões sobre esta questão tenham de receber um visto prévio do país. O executivo espanhol pediu ainda que estas regras sejam explicitadas “com total clareza” e por escrito neste documento. A pequena península no sul de Espanha tem sete quilómetros quadrados, cerca de 32 mil habitantes, faz parte do território britânico desde 1713 e esteve esta semana no centro da polémica entre Londres, Madrid e Bruxelas.





De acordo com um documento a que a agência Reuters teve acesso, a posição de Espanha sai reforçada após intensas negociações nos últimos dias.







“Depois da saída do Reino Unido, Gibraltar não estará incluído no âmbito territorial dos acordos a serem firmados entre a União e o Reino Unido. No entanto, isto não exclui a possibilidade de chegar a acordos separados entre a União Europeia e o Reino Unido sobre Gibraltar. (…) Esses acordos separados vão requerer um acordo prévio com o reino de Espanha”, aponta o texto consultado pela agência internacional.







Ou seja, com este novo entendimento, qualquer futuro acordo sobre Gibraltar passa a ter de ser discutido diretamente com Madrid, correspondendo às exigências que tinham sido apresentadas pelo Palácio da Moncloa.



Cimeira começa ainda hoje