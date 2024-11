Espanha contabiliza mais de 200 mortos devido às inundações na região de Valência

Apesar da onda de solidariedade que tem movido os valencianos, as populações mais afetadas pela intempérie deseperam por ajuda, como relata a partir de Sedavi, o enviado da Antena 1 a Espanha, Luís Peixoto.







O Governo espanhol avançou com "um primeiro montante" de quase 25 milhões de euros para começar a reconstruir as estradas afetadas pelo mau tempo e as inundações na Comunidade Valenciana, sobretudo nas províncias de Valência e Cuenca.Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável, a verba permite arrancar de imediato com os trabalhos de recuperação de algumas vias consideradas estratégicas para a rede rodoviária do Estado.

No entanto, as autoridades continuam a recomendar que se evitem as deslocações para dar prioridade ao trabalho dos serviços de emergência e salvamento.







E o governo espanhol está empenhado no reforço de militares no terreno.











A Ministra da Defesa espanhola prometeu empenho máximo para lidar com a tragédia, numa altura em que a chuva continua a cair. São mais 500 os elementos que vao integrar a unidade Militar de Emergência, nas operações de busca e salvamento.Dezenas de pessoas continuam desaparecidas depois das chuvas que assolaram a comunidade valenciana na noite de terça para quarta feira.A Ministra da Defesa espanhola prometeu empenho máximo para lidar com a tragédia, numa altura em que a chuva continua a cair.





Também o Papa Francsico, durante a homilia do Angelus, a propósito do Dia de Todos os Santos, na Praça de São Pedro, no Vaticano, manifestou a proximidade com o sofrimento do povo da peninsula ibérica por causa das mortes relacionadas com a tempestade