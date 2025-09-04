Espanha manifesta solidariedade a Portugal, feridos espanhóis já tiveram alta

O ministro Jose Manuel Albares acrescentou que não há informação de espanhóis entre as vítimas mortais no acidente de quarta-feira, em que morreram 17 pessoas, segundo o balanço mais recente.

Albares, que falava em Madrid, num encontro com meios de comunicação social estrangeiros acreditados em Espanha, incluindo a Lusa, revelou que falou na quarta-feira com o homólogo português, Paulo Rangel, a quem manifestou "toda a solidariedade e as condolências" do Governo espanhol, assim como disponibilidade para colaborar no que for eventualmente necessário.

"Sentimos este acidente como algo que nos toca de muito perto", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Espanha, que realçou que Portugal "é um país irmão" e os laços que unem os dois Estados.

Albares publicou também uma mensagem na rede social X, na quarta-feira à noite, em português, em que manifestou "condolências às famílias das vítimas do trágico acidente" em Lisboa, assim como "solidariedade com o povo português nestes tempos difíceis".

Também o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, manifestou na quarta-feira, na rede social X, consternação com "o terrível acidente" e expressou "solidariedade para as famílias das vítimas e para o povo português neste momento difícil".

O acidente causou 17 mortos, disse hoje a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.

Segundo a responsável, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, duas das quais acabaram por morrer durante a noite.

Há agora a registar 17 mortos e 21 feridos.

Os feridos, 12 mulheres e sete homens, são de pelo menos 10 nacionalidades diferentes: quatro de nacionalidade portuguesa, dois espanhóis, um coreano, um cabo-verdiano, um canadiano, um italiano, um francês, um suíço e um marroquino, havendo quatro feridos cujas nacionalidades não estão ainda identificadas.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, ao final da tarde.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.