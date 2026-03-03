Espanha não espera consequências por recusar uso de bases por EUA

Numa conferência de imprensa em Madrid, o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), José Manuel Albares, reiterou a condenação de Espanha aos ataques dos EUA e de Israel ao Irão, lançados no sábado, por ser uma operação unilateral, à margem do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

Segundo o ministro, os ataques não se enquadram, assim, no acordo bilateral entre Espanha e os EUA para a utilização de duas bases militares espanholas (Rota e Morón) pelos norte-americanos.

Espanha não espera, por isso, "nenhuma consequência" ou retaliação dos EUA por ter esta posição, acrescentou o ministro, que garantiu não ter recebido qualquer queixa por parte do Governo norte-americano.

O MNE realçou que Espanha condena também a retaliação do Irão e considerou "injustificados" os ataques de Teerão a diversos países no Médio Oriente e a uma base militar britânica em Chipre, país-membro da União Europeia (UE).

Para Albares, os ataques dos últimos dias são um "salto imenso qualitativo e quantitativo" com consequências imprevisíveis.

"Espanha defende a `desescalada`, a negociação e o direito internacional. A nossa voz quer equilibrar e trazer razão e também é esse papel que pedimos que desempenhe a UE", disse o chefe da diplomacia espanhola.

"Não podemos resignar-nos a que a guerra seja a forma natural de relacionamento e de estabelecer um equilíbrio de poder no Médio Oriente. A violência nunca traz a paz, nunca traz estabilidade e democracia. A violência traz mais violência e caos", acrescentou.

O MNE disse ainda que Espanha não teme ficar isolada na Europa com estes posicionamentos, sobretudo relativamente a países como Alemanha, França ou Reino Unido, e lembrou que foi feita a mesma análise e colocada a mesma questão por causa de Gaza e da Palestina, acabando por comprovar-se que o Governo espanhol não só não estava isolado, como se adiantou a um entendimento alargado.

"Espanha tem uma política externa coerente" e defende "exatamente o mesmo", e seguindo os mesmos princípios de respeito pelo direito internacional, para o Irão, a Palestina, a Ucrânia, a Gronelândia ou a Venezuela, afirmou o ministro, que considerou que são "muito mais os países e os milhões de pessoas" em todo o mundo que continuam a acreditar no multilateralismo e no direito internacional.

Questionado sobre críticas do MNE de Israel a Espanha por causa das bases militares usadas pelos EUA, Albares considerou "realmente absurda e ridícula" a argumentação do homólogo israelita, sublinhando a coerência da política externa espanhola.

O MNE de Israel, Gideon Saar, criticou na segunda-feira a posição de Espanha no conflito entre Israel, Estados Unidos e Irão e questionou se "isso é estar do lado certo da história".

"Primeiro o Hamas agradeceu a Sánchez. Depois os huthis agradeceram a Sánchez. Agora o Irão agradece. Isso é estar do `lado certo` da história?", perguntou Saar, referindo-se ao primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, numa publicação na rede social X.

O MNE israelita acompanhou a publicação com uma mensagem da Embaixada do Irão em Espanha na qual esta manifesta apoio à decisão do executivo de Pedro Sánchez de recusar prestar apoio militar aos EUA na ofensiva contra Teerão através das bases militares de Morón e Rota, considerando-a "em consonância com o direito internacional".

Em outra publicação hoje, o MNE israelita questionou que fará "o pobre Sánchez" sem Nicolás Maduro (o líder da Venezuela deposto e capturado pelos EUA em janeiro) e sem Ali Khamenei, o líder supremo do Irão desde 1989, que morreu nos ataques dos últimos dias.