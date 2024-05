Espanha, Noruega e República da Irlanda vão reconhecer Estado da Palestina

Os primeiros-ministros destes três países europeus revelaram esta quarta-feira que vão mesmo avançar com essa tomada de posição, o que dá força a uma solução de dois Estados para acabar com o conflito no Médio Oriente.No Parlamento de Madrid, o chefe do Governo espanhol destacou a importância de reconhecer a Palestina como um Estado independente. Pedro Sánchez acusa também o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de ser um obstáculo a esta solução de dois Estados para o Médio Oriente.