Espanha: O Regresso de Sanchez e a ameaça de independência catalã

O primeiro-ministro espanhol garante que o projeto de lei da Catalunha é "uma forma de acabar com o estado de direito em 24 horas". Esta segunda feira Rajoy é acossado pelos catalães de um lado, por Sánchez, de quem depende para manter o seu governo minoritário a governar, do outro.



O novo líder dos socialistas espanhóis, que recorde-se foi afastado por se recusar a viabilizar um governo do Partido Popular, foi capaz de juntar em torno de si mais de metade dos 200 mil militantes do PSOE. Uma vitória muito expressiva que é lida pelo El País como algo comparável ao Brexit, ou à eleição de Donald Trump.



A instabilidade política está a ter reflexo nos mercados com a bolsa de Madrid a cair. Todos temem dias muito complicados para Mariano Rajoy que lembre-se só conseguiu formar governo depois de chamar os espanhóis por duas vezes à urnas e de o PSOE ter afastado Sanchez numa tentativa de desbloquear a situação para evitar uma terceira consulta popular no dia de natal.