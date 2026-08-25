Espanha pede a Bruxelas financiamento de emergência face à crise em Ceuta

A assistência de emergência (EMAS, na sigla em inglês), que faz parte do Fundo de Asilo, Migração e Integração da Comissão Europeia e que o Governo espanhol já utilizou em momentos de pressão migratória nas Canárias, prevê um mecanismo de “pré-financiamento” de até 80% dos fundos solicitados.



Já em abril de 2024, a UE concedeu uma ajuda de 20 milhões de euros com o objetivo de reforçar a assistência humanitária às mais de 38.000 pessoas que chegaram às Ilhas Canárias entre outubro de 2023 e março de 2024.



Quase um mês depois, continuam a não existir dados exatos sobre o número global dos migrantes que ainda permanecem em Ceuta, com algumas estimativas a apontaram até oito mil migrantes.





c/Lusa

A Comissão manteve um contacto estreito com a Espanha antes de receber este pedido formal e prevê agora realizar uma avaliação e tomar uma decisão com celeridade, afirmou a mesma fonte à agência de notícias espanhola EFE., detalhou a mesma fonte.Assim, os Estados-Membros, neste caso a Espanha, não precisam de esperar para receber os montantes solicitados, podendo recorrer aos seus próprios fundos, que serão posteriormente reembolsados por Bruxelas., explicou o porta-voz, que não especificou datas concretas para a tomada de decisões, embora tenha sublinhado que o processo não se arrastará.A Comissão Europeia, que em várias ocasiões ofereceu apoio tanto logístico, através das agências europeias de fronteiras, forças de segurança e de asilo, manteve nas últimas semanas um contacto estreito com Madrid antes de receber este pedido formal.O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou para esta terça-feira uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para analisar a situação em Ceuta após a entrada no final de julho de mais de 72.000 migrantes num período de 24 horas. Cerca de 70.000 regressaram durante a semana seguinte de forma voluntária a Marrocos, segundo as autoridades as autoridades espanholas.Ceuta, um pequeno território de cerca de 83.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos e banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com outro enclave espanhol, a cidade de Melilla.