Espanha procura jihadistas da Síria que entraram em Ceuta

De acordo com o jornal,Desde a semana passada que os serviços de informações espanhóis reforçaram a presença em Ceuta. O mesmo aconteceu com a Guardia Civil e a Polícia Nacional, que aumentaram os efetivos na zona.A situação dos radicais que entraram em território espanhol está a preocupar muito as autoridades. Mais um problema para resolver para além da crise humanitária que já tinham em mãos.





De acorco com o Governo da cidade autónoma de Ceuta mais de 800 menores marroquinos que entraram ilegalmente na semana passada neste enclave espanhol no norte de África aguardam a resolução da sua situação.



A falta de documentos de identificação está a dificultar o início do seu processo de repatriamento.



A polícia recomenda que as famílias destas crianças se dirijam aos consulados de Espanha ou à embaixada em Rabat para informar da ausência dos seus filhos ou familiares.



Cerca de 7.800 pessoas já foram devolvidas a Marrocos desde o início da crise - na sua maioria marroquinos e um pequeno grupo de subsaarianos.



Milhares de migrantes, na sua maioria jovens, tinham aproveitado a passividade dos controlos fronteiriços do lado marroquino para entrar ilegalmente em Ceuta na semana passada.



A origem desta última crise entre Espanha e Marrocos está relacionada com a permanência em Madrid do secretário-geral da Frente Polisário, Brahim Ghali, por motivos de saúde.



A Frente Polisário, considerada como um grupo terrorista por Rabat, reivindica o direito à autodeterminação no Saara Ocidental, território que foi colónia espanhola e posteriormente ocupado pelo Marrocos.



O ministro espanhol da Justiça, Juan Carlos Campo, disse recentemente que a crise com Marrocos estava em vias de ser resolvida.







C/ Lusa