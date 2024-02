Espanha. Quatro mortos confirmados no incêndio de prédio em Valência

Pelo menos, quatro pessoas morreram e catorze ficaram feridas, com queimaduras, fraturas e inalação de fumo, na sequência do incêndio de grandes dimensões que destruiu um prédio de catorze andares em Valência, Espanha.

A imprensa espanhola dá ainda conta de quase duas dezenas de desaparecidos, número ainda NÃO confirmado pelas autoridades.



O edifício situado num condomínio fechado, no bairro de Campanar, era de construção recente e foi consumido pelas chamas, por razões ainda não esclarecidas.



Alguns moradores foram resgatados dos andares através das varandas, com recurso a gruas.



As autoridades espanholas instalaram no local um hospital de campanha, para dar assistência aos moradores.



O fogo deflagrou às cinco e meia da tarde, hora local, uma hora a que ainda poucas pessoas tinham regressado a casa do trabalho.