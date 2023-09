Espanha. "Toque não consentido" a uma jornalista em direto gera indignação

A jovem jornalista do programa En boca de todos, do canal televisivo espanhol Cuatro, tentou não dar importância ao sucedido e continuar com o direto. Mas o apresentador do programa, Nacho Abad interrompeu-a e perguntou-lhe: “Ele tocou-te no rabo?”.



Quando a repórter confirmou, Nacho Abad que estava a conduzir o programa pediu-lhe para colocar o jovem em frente à câmara: "Passa-me este idiota!". Num confronto direto, a jornalista pergunto-lhe: "Por muito que me queiras perguntar de que canal somos, tens mesmo de tocar no meu rabo?. Acrescentando, "estou em direto e estou a trabalhar."





O jovem de 25 anos, de origem romena, que horas mais tarde foi detido pela polícia madrilena, alegadamente por ter agredido sexualmente uma repórter, negou que lhe tivesse tocado em direto.





As imagens mostram o homem a tocar no cabelo da repórter quando se foi embora.



Isa Balado lamentou o sucedido em direto e explicou que o homem estava a repetir o mesmo comportamento com as outras mulheres por quem passava. "Não é só comigo, está a acontecer a todas as mulheres com quem ele se cruza", relatou.







Poucos minutos após o episódio, e à medida que o vídeo circulava nas redes sociais e na imprensa, surgiu uma onda de reações de indignação nas redes sociais, incluindo de várias ministras do Governo espanhol, utilizando o hashtag “Se acabó” (acabou, em português), pronunciando em toda a Espanha a propósito da recente polémica do beijo de Luis Rubiales.







"O machismo é o que leva os jornalistas a sofrerem agressões sexuais como esta e deixa os agressores impunes em frente à câmara", reagiu Yolanda Díaz, ministra interina do Trabalho, segunda vice-primeira-ministra, na sua conta da rede social X, antigo Twitter. A líder do partido de esquerda Sumar, pediu que o ato fosse punido.





"O que até agora era 'normal' já não o é", disse Irene Montero, ministra interina da Igualdade. Acrescentando que "o toque não consentido é violência sexual e dizemos basta à impunidade".





Entretanto, menos de 24 horas depois, o jovem agressor foi libertado sem qualquer tipo de medida cautelar. O juíz do Tribunal de Instrução de Madrid considerou que não existe qualquer situação de risco, urgência, violência ou intimidação contra a vítima.