Esperança de vida sobe em 2024 para 81,5 anos na UE

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço europeu de estatísticas, a esperança de vida aumentou em 2022, para 80,6 anos, depois das quebras registadas em 2020 (80,4 anos) e em 2021 (80,1 anos) devido à pandemia de covid-19.

Em 2023 foi de 81,4 anos, ultrapassando os valores de 2019, antes de a pandemia atingir a Europa.

Em 2024, a esperança de vida à nascença para as mulheres na UE atingiu os 84,1 anos (um aumento de 0,1 anos em relação a 2023), enquanto para os homens foi de 78,9 anos (0,2 anos).

Espanha (84 anos), Suécia (83,8) e Itália (83,7) foram os países com a maior esperança de vida, por oposição à Bulgária (75,8), Letónia (76,4) e Roménia (76,5), onde se vive, me média, menos anos.

Em Portugal, o indicador era de 82,5 anos, estável face a 2023, com as mulheres a viverem em média 82,5 anos e os homens 79,7.