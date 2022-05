Espionagem em Espanha. Presidente e ministra da Defesa alvo do programa Pegasus

Segundo anunciou o ministro da Presidência, Félix Bolaños, esta segunda-feira em conferência de imprensa,Bolaños explicou que de acordo com os relatórios do organismo cibersegurança espanhol (CNI) verificaram-se duas intrusões no telemóvel de Pedro Sanchéz em maio de 2021 e uma escuta ao telefone móvel de Robles em junho do ano passado.

Ana Romeu, correspondente da RTP em Madrid

O programa Pegasus, fabricado por uma empresa privada israelita, em princípio só é vendido e usado por Governos e agências oficiais, mas tem estado no centro de vários escândalos de espionagem contra políticos, jornalistas e defensores de direitos humanos em todo o mundo, nomeadamente Espanha, Marrocos e França. O programa, que só pode ser vendido após autorização do Governo de Israel, já foi proibido nos Estados Unidos.

O “assalto” ao telemóvel da ministra da Defesa foi muito menor, pelo menos em termos de volume, tendo sido extraídos nove megabytes de informação. O Governo ainda não sabe, no entanto, a natureza da informação extorquida e o seu grau de sensibilidade, mas os alvos foram, em ambos os casos, os telemóveis institucionais e não pessoais.“Quando falamos em intrusões externas, queremos dizer que são alheias aos órgãos estatais e não possuem autorização judicial. Por isso os classificamos como ilegais e externos”, explicou Bolaños.O Governo espanhol já apresentou uma queixa no Tribunal Superior Nacional para que tudo possa ser investigado.

Espionagem está a abalar o Governo espanhol

A atual descoberta ocorreu após um primeiro escândalo de espionagem com o sistema Pegasus que envolveu 65 pessoas relacionadas com a causa independentista catalã.Após a publicação desta lista de pessoas que foram alvo do programa de espionagem israelita, o CNI procedeu a uma minuciosa investigação das comunicações de todos os membros do Governo espanhol.Com as escutas agora denunciadas aos telemóveis do presidente do Governo espanhol e da ministra da Defesa, levantam-se agora duas questões: que entidade ou governo estrangeiro poderão ter dado esta ordem e com que interesse?Até que tudo seja apurado, os telemóveis de todos os membros do Governo espanhol vão ser escrutinados.

“Uma das conclusões a que o Governo chegou é que reforçaremos os sistemas de segurança. Vamos colocar todo o conhecimento e capacidades do Governo central à disposição dos Governos e parlamentos regionais”, afirmou o ministro da Presidência na conferência de imprensa.