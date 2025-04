Espionagem russa. Crescem apelos à expansão da vigilância em águas britânicas

jornal The Times. O Reino Unido está "atrasado" no rastreio das operações do Kremlin nas suas águas profundas, disse Tobias Ellwood ao jornal britânico The Guardian , após terem sido encontrados sensores de espionagem dirigidos a submarinos da Marinha Real Britânica, como revelou ojornal





Segundo a mesma a fonte, o Kremlin terá tentado espiar através de sensores a frota "Vanguard" da Marinha Real Britânica - que permite transportar mísseis nucleares -, tendo sido alguns desses dispositivos localizados pela Marinha enquanto outros acabaram por dar à costa. A revelação confirma que Londres está "agora numa guerra de zona cinzenta com a Rússia", disse Ellwood, alertando para a estratégia de sabotagem e vigilância não declaradada do Kremlin que visa infraestruturas britânicas.



Após a revelação do o ex-ministro que tutelava a pasta considera que é necessária uma enorme expansão da capacidade da vigilância da Marinha. Após a revelação do Times sobre a descoberta de vários dispositivos de espionagem russos apreendidos pela Defesa britânica, não confirmada oficialmente pelo Governo de Londres, Bases russas no fundo do mar



"mapear as redes de cabos submarinos para potencial sabotagem", que, segundo o próprio, são do conhecimento dos funcionários do Governo.

Em entrevista ao Guardian , Tobbias Ellwood disse que a utilização de sensores é "apenas metade da história", acrescentando que o Kremlin tinha estabelecido "plataformas remotas no fundo do mar", ao largo da costa do Reino Unido, com vista a, que, segundo o próprio, são do conhecimento dos funcionários do Governo.

O antigo deputado conservador alertou para a vulnerabilidade do Reino Unido que é ressaltada pela dependência de dados e energia que passam pelas infraestruturas submarinas britânicas.







"Noventa por cento dos nossos dados provêm do mar e 60 por cento do gás vem da Noruega por uma linha, pelo que se pode ver como somos vulneráveis", afirmou. "A escala dos danos é enorme, é negável e é barato de fazer. Essa é a dimensão preocupante de tudo isto".



"Uma guerra a decorrer no Atlântico"





Apesar da aquisição do RFA Proteus, o navio de vigilância de alto-mar adquirido pela Marinha Real Britânica em 2023, Elwood defendeu a necessidade de investir em mais navios. "O Proteus é apenas um navio e dada a ameaça desta envergadura da zona cinzenta, vamos precisar de meia dúzia destes navios, se não mais".







Os incidentes suspeitos no Báltico, como o corte de cabos entre a Finlândia, Estónia e Suécia, intensificaram as preocupação com a chamada "frota sombra" da Rússia.







"Não deve haver dúvidas de que há uma guerra a decorrer no Atlântico. Trata-se de um jogo do gato e do rato que tem continuado desde o fim da guerra fria e que está agora a aquecer novamente”.

No seu artigo sobre a atividade russa nas águas submarinas britânicas, o Times citou uma fonte militar britânica no ativo que terá dito:





Também outra fonte citada disse que: "É um pouco como a corrida espacial. Este é um mundo envolto em secretismo e subterfúgio (...) mas há fumo suficiente para sugerir que algo está a arder algures”.



Alegações são "especulação"





No entanto, o Ministério britânico da Defesa tratou as alegações como "especulação", mas reforçou o compromisso com a segurança nacional, com um aumento dos gastos em defesa e o fortalecimento da dissuasão nuclear.





"A nossa força de dissuasão nuclear contínua no mar continua a patrulhar os oceanos do mundo sem ser detectada, como tem feito desde há 56 anos. Estamos também a aumentar as nossas despesas com a defesa (...) para nos mantermos seguros em casa e fortes no estrangeiro", afirmou um porta-voz da Defesa.