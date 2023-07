Esquadra da polícia atingida. Rússia denuncia novos ataques ucranianos

“As forças ucranianas atacaram o distrito de Troubchevsky (Briansk) durante a noite”, escreveu no Telegram o governador regional Alexander Bogomaz., mas as janelas e o telhado do prédio ficaram danificados, adiantou esta manhã.Horas antes, na noite de domingo, o governador da região russa de Rostov avançou que umucraniano caiu numa área rural, onde causou danos no telhado de uma habitação e num automóvel.

Vasili Golubev indicou no Telegram que os serviços de emergência se deslocaram ao local do incidente, mas não foi registada qualquer vítima mortal ou ferido. O governador também revelou que especialistas do Ministério russo da Defesa estiveram presentes.

Tambémdurante a madrugada anterior, um na península ucraniana da Crimeia, anexada por forças russas em 2014, e outro em Moscovo.Na capital russa, cujo aeroporto internacional foi temporariamente encerrado, foram danificadas duas torres de escritórios no principal distrito comercial da cidade.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o ataque a Moscovo envolveu três drones, um dos quais foi abatido e os outros dois neutralizados por via eletrónica.

Grupo Wagner está a “definir tarefas”

Entretanto, o líder do grupo Wagner voltou a pronunciar-se sobre a guerra na Ucrânia. Yevgeny Prigozhin disse esta segunda-feira numa mensagem de voz que a Wagner não está de momento a recrutar mercenários, mas que poderá fazê-lo no futuro.



“Neste momento estamos a definir as nossas próximas tarefas, cujos contornos estão a tornar-se cada vez mais claros. Sem dúvida que essas tarefas serão realizadas em nome da grandeza da Rússia”, declarou o responsável na mensagem, divulgada num grupo da plataforma Telegram.



O futuro do grupo Wagner tornou-se incerto desde que, no fim de junho, protagonizou uma rebelião contra a Rússia. Na altura, o Kremlin anunciou que os mercenários que não tinha participado no motim seriam contratados pelo Ministério da Defesa do país e seriam, assim, transferidos para o Exército.



Numa aparente referência a estes factos, Prigozhin referiu na sua recente mensagem que “infelizmente” alguns dos seus combatentes se mudaram para “outras estruturas de poder”, mas que estão a tentar regressar.



“Enquanto não tivermos escassez de pessoal, não planeamos realizar um novo recrutamento”, declarou. “No entanto, ficaremos extremamente gratos se vocês continuarem em contacto connosco, e assim que a pátria precisar de criar um novo grupo que seja capaz de proteger os interesses do nosso país, certamente começaremos a recrutar”.

Guerra está a chegar à Rússia, avisa Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou no domingo que a guerra está a chegar "à Rússia e aos seus centros estratégicos e bases militares"."Gradualmente,. E este é um processo inevitável, natural e absolutamente justo", disse o líder ucraniano, de visita à cidade de Ivano-Frankivsk, no oeste do país."A Ucrânia está a ficar mais forte", acrescentou Zelensky sobre os ataques de, acrescentando que o país se deve preparar para novos ataques contra as suas infraestruturas de energia no próximo inverno."É óbvio que", explicou o presidente ucraniano."Temos de estar preparados para isso, tanto a nível estatal como em cada comunidade", acrescentou Zelensky, em declarações divulgadas na conta presidencial do Telegram.

c/ agências