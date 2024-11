Esquerda latino-americana celebra vitória de Orsi

Com 94,4% dos votos apurados, Orsi obteve nas eleições de domingo 1.123.420 votos contra 1.042.001 do adversário de centro-direita, Álvaro Delgado, de acordo com os resultados oficiais da segunda volta, divulgados pelo tribunal eleitoral.

"Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo [ex-presidente] Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje", reagiu o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Do México, a presidente Claudia Sheinbaum também felicitou a vice-presidente eleita, Carolina Cosse, e celebrou o facto de o povo uruguaio "demonstrar mais uma vez a vocação democrática e progressista".

Na mesma linha, o presidente da Bolívia, Luis Arce, destacou a "grande jornada democrática" que se viveu no domingo no Uruguai, celebrando "o fraterno povo uruguaio (...) ter optado pela inclusão e pela justiça social para garantir o seu crescimento".

Já o presidente chileno, Gabriel Boric, disse que felicitou Orsi num telefonema em que falaram de "como avançar juntos, como países irmãos, na justiça e unidade".

Nicolás Maduro, líder venezuelano, felicitou o "povo uruguaio" pela vitória de Orsi, desejando-lhe na plataforma de mensagens Telegram "o maior sucesso".