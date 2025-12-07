"Está forte". Moscovo elogia documento da Administração Trump que aponta apagamento da Europa

Pelo contrário, as primeiras reações a Leste deixadas por Dmitry Peskov assinalam um caminho que está a ser feito de forma positiva, no sentido das ideias russas.

Para baralhar e simultaneamente esclarecer a situação, Trump refere no texto que a falta de confiança europeia é visível sobretudo “na relação (…) com a Rússia”. Muito devido à guerra na Ucrânia, as relações dos europeus estão “profundamente deterioradas” e muitos europeus veem na Rússia “uma ameaça existencial”.



Os norte-americanos acusam ainda a União Europeia de bloquear os esforços dos Estados Unidos para acabar com o conflito na Ucrânia, sublinhando que Washington deve “restabelecer uma estratégia para a Rússia”, o que, por seu lado, “estabilizaria as economias europeias”. O antigo primeiro-ministro sueco Carl Bildt escreveu que o documento “se coloca à direita da extrema-direita”.



O documento não esconde o primado afirmado por Donald Trump desde a sua primeira eleição para a Casa Branca: “A América primeiro”. E o presidente polaco, Donald Tusk, já veio dizer numa publicação nas redes sociais que dirige aos seus “amigos americanos” que “a Europa é o vosso aliado mais próximo, não o vosso problema”.



Donald Tusk destacou aqui os “inimigos comuns”. “Esta é a única estratégia razoável para a nossa segurança comum”, propugnou, deixando uma ressalva: “a não ser que algo tenha mudado”.



A governação norte-americana voltou neste texto a olhar para a Europa. Parece ter acontecido aqui um segundo episódio da saga iniciada pelo vice-presidente J.D. Vance, quando numa viagem em fevereiro deste ano a Munique deixou críticas que soaram a raspanete pelas políticas demasiado permissivas dos europeus em relação à imigração e demasiado restritivas quanto aos discursos de ódio, deixando a ideia de uma censura às manifestações mais desabridas de certas correntes de extrema-direita. Democratas no Congresso já alertaram que o documento poderá colocar em causa as relações externas dos Estados Unidos. O democrata Jason Crow fala em estratégia “catastrófica para a posição da América no mundo”. Gregory Meeks diz que o texto “descarta décadas de liderança norte-americana baseada em valores”.



O documento, assinado pelo punho do próprio presidente, retomou os temas trazidos por Vance para o coração da Europa há dez meses e alerta para algumas questões que se colocam às lideranças europeias. Acena, por exemplo, com políticas migratórias da União Europeia que estarão a “transformar o continente” ou a ascensão dos “partidos patrióticos europeus”.



A Administração Trump avisa para o cenário de um continente "irreconhecível em 20 anos ou menos”, caso não consiga essas questões, mas não só, também os problemas problemas económicos. Mas não se fica por aqui e aponta ainda questões relacionadas com “taxas de natalidade em queda livre e perda de identidades nacionais e de autoconfiança”, estas muito ligadas aos fluxos migratórios que, em termos internos, sabemos que Trump procura tratar com mão de ferro.



São ideias que o Kremlin afirmou, este domingo, partilhar com a Casa Branca, cimentando uma sociedade que durante a Administração de Joe Biden poucos diriam provável, mas que muitos adivinhavam desde a eleição de Donald Trump.Se o documento é duro em relação aos parceiros europeus, em relação à Rússia de Vladimir Putin – a Rússia que invadiu a Ucrânia e que a anterior Administração Biden via como inimigo a abater –Como se as palavras do documento fossem o rastro amigável deixado pelos momentos que partilhou com Putin numa base americana do Alasca em meados de agosto passado, quando lhe estendeu uma passadeira vermelha à saída do avião, gesto que foi sublinhado pela comunidade internacional com surpresa, num momento em que se procurava uma solução para a guerra da Ucrânia que não deixava Kiev desamparada face a Moscovo.