Estado da União. Trump proclama saúde económica, Pelosi rasga-lhe o discurso

Evitando o assunto do impeachment, Donald Trump destacou a "reviravolta" dos EUA no discurso anual do Estado da União. Mas a tensão foi evidente com os aplausos de pé dos republicanos durante o discurso do Presidente, enquanto os democratas permaneciam sentados.

Entre momentos como a entrega de uma bolsa escolar a uma jovem ou a promoção de um encontro entre um militar norte-americano e a sua família, o Presidente dos EUA discursou mais de 80 minutos, falando sobre os mais variados temas, como emprego, a economia e a saúde, a educação, o Irão e a China, ou a fronteira com o México.Cumprindo a formalidade de anunciar a entrada do Presidente dos EUA na sala antes do discurso,Ao abrir a sessão e dirigir-se a Trump, Pelosi evitou citar as habituais "distintas honras" que geralmente acompanham a introdução do Presidente, dizendo apenas "membros do Congresso, o Presidente dos Estados Unidos".Em reação ao gesto de Trump,, enquanto o Presidente recebia aplausos.

"era a coisa mais cordial a fazer, considerando as alternativas". "Foi um manifesto de falsidades", acrescentou. "os democratas nunca deixarão de estender a mão da amizade para trabalhar pelas pessoas". "Vamos trabalhar para encontrar um terreno comum onde for possível, mas permaneceremos firmes onde não for", escreveu.

Justificando-se aos jornalistas, Nancy Pelosi disse que. "", acrescentou.Posteriormente, mostrando que Trump a ignorou e apenas cumprimentou o seu vice-presidente Mike Pence, a líder democrata escreveu no Twitter que. "Vamos trabalhar para encontrar um terreno comum onde for possível, mas permaneceremos firmes onde não for", escreveu.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020

Pelosi foi a responsável pela abertura do processo de destituição contra Trump e, desde então, a tensão entre os dois tem sido mais visível e constante.

Estratégia de Trump "funcionou"

No discurso, Donald Trump afirmou que "" no seu mandato. "", declarou.Se "as políticas económicas falidas do Governo anterior" não tivessem sido revertidas, ", com a criação de emprego, a descida de impostos e a luta "por acordos comerciais justos e recíprocos"."Inacreditavelmente,", declarou.Sendo o comércio um dos pilares da administração Trump, o Presidente destacou que a imposição de taxas alfandegárias à China "para resolver o roubo maciço de empregos" funcionou. "", proclamou.Além disso, Trump lembrou que depois de cerca de 18 meses em "guerra comercial" com Pequim, foi assinado no passado mês de dezembro uma "trégua".

Mais muro, menos imigrantes

O Presidente dos EUA fez questão de anunciar que, no início do próximo ano, o muro na fronteira com o México vai ter mais de 800 quilómetros construídos.Até agora estão concluídos mais de 165 quilómetros de muro e ""Tragicamente, há muitas cidades na América que políticos radicais decidiram transformar em santuários para estes estrangeiros ilegais criminosos.", declarou ainda.O chefe de Estado norte-americano afirmou, no entanto, que os EUA apoiam "as esperanças" de cubanos, nicaraguenses e venezuelanos "para restaurar a democracia" nos seus países."À medida que restauramos a liderança dos Estados Unidos no mundo, continuamos a apoiar a liberdade no nosso hemisfério. É por isso que o meu Governo revogou as políticas falidas da administração anterior sobre Cuba. Estamos a apoiar as esperanças de cubanos, nicaraguenses e venezuelanos para restaurar a democracia", sublinhou."Maduro é um dirigente ilegítimo, um tirano que trata o seu povo com brutalidade. Mas o seu mandato de tirania será esmagado e destruído. (…) Connosco na galeria está o presidente legítimo da Venezuela Juan Guaidó. Todos os norte-americanos estão unidos com o povo venezuelano na justa luta pela liberdade", declarou.

Mais quatro anos de Trump?

Quando Donald Trump começou a discursar,. A verdade é que o Presidente norte-americano aproveitou o Estado da União para elogiar a "reviravolta americana", prometendo que, como se de um discurso de campanha se tratasse.", exclamou, perante o silêncio dos democratas. Continuando em modo de campanha pelos feitos da sua administração Trump afirmou ainda que o ""."Em apenas três curtos anos, destruímos a mentalidade de declínio dos Estados Unidos e rejeitámos a desvalorização do seu destino", disse Trump enquanto ouvia aplausos e gripos de apoio dos republicanos.", declarou.O discurso anual do Estado da Nação é um dos momentos mais importantes na política norte-americana e, a um dia do julgamento no Senado, Trump discursou pela terceira vez traçando uma eventual reeleição.

c/ agências