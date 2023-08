Estado Islâmico confirma morte de Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi e anuncia novo líder

Em abril passado, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarara que os serviços de informações turcos haviam localizado e matado Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi numa operação na Síria.







O Estado Islâmico não dá para já detalhes sobre o novo líder. Abu Bakr al-Baghdadi foi até agora o mais carismático dos líderes do grupo que já governou um terço do Iraque e da Síria.



Al-Baghdadi chegou a declarar esse território um califado, foi em 2014, cinco anos antes de ser morto em combates contra os Estados Unidos na Síria.



Abu Hussein al-Husseini al-Quraishi assumiu o cargo em novembro de 2022, após o seu antecessor ter sido também ele morto na Síria.



Longe do poderio demonstrado durante a década passada, os militantes do Estado Islâmico continuam a realizar ataques na Síria e no Iraque.