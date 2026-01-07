Estados Unidos anunciam a apreensão de dois petroleiros
O Reino Unido prestou apoio "operacional" aos Estados Unidos na apreensão, no Atlântico Norte, de um petroleiro de bandeira russa que estava a ser perseguido há vários dias pela guarda costeira norte-americana.
De acordo com a Guarda Costeira da Islândia, o navio estava localizado a “177 milhas náuticas [284,8 quilómetros] ao sul de Kötlutangi, 305 milhas náuticas [490,8 quilómetros] a noroeste da Escócia e 264 milhas náuticas [424,8 quilómetros] a oeste-sudoeste das Ilhas Faroé”.
This seizure supports @POTUS Proclamation targeting sanctioned vessels that threaten the security and stability of the Western Hemisphere. The operation was executed by DHS components with support from @DeptofWar, showcasing a whole-of-government approach to protect the homeland.— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026
Nas últimas horas, o petroleiro havia mudado o curso da viagem, tendo sido detetado pela última vez ao norte de Shetland, um arquipélago no norte da Escócia.
Rússia exige "tratamento humano e digno" da tripulação
A Rússia reagiu através do Ministério dos Transportes. Em comunicado, publicado na rede social Telegram, o Ministério acusa os Estados Unidos de violarem a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, e afirmam que “a liberdade de navegação se aplica em alto-mar”.
Durante a tarde desta quarta-feira, os meios de comunicação estatais russos divulgaram vídeos de um helicóptero a aproximar-se do petroleiro.
Uma segunda embarcação, a M/T Sophia, foi apreendida no Mar das Caraíbas, de acordo com o Comando do Sul do exército norte-americano, integrado na Operação Lança do Sul, em curso desde setembro de 2025, para combater o narcotráfico na região.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, reagiu afirmando que o bloqueio ao petróleo venezuelano “permanece em vigor” e “em todo o mundo”.