Estados Unidos anunciam a captura de mais um navio-tanque nas Caraíbas

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in support of the Department of Homeland Security, launched from the USS Gerald R.… pic.twitter.com/StHo4ufcdx — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira a captura de um navio-tanque no Mar das Caraíbas, dois dias após a apreensão de dois petroleiros, um deles de pavilhão russo. A informação é avançada pelo Comando do Sul do exército norte-americano, em comunicado na rede social X.“Não há refúgio seguro para criminosos”. Foi desta forma que o Comando do Sul do exército dos EUA descreveu a captura do navio-tanque Olina, que terá ocorrido “sem incidentes”.O navio-tanque, com pavilhão de Timor-Leste, foi intercetado antes do amanhecer por fuzileiros e marinheiros “em coordenação com o Departamento de Segurança Interna”. De acordo com a CBS News, a Guarda Costeira, com o apoio da Marinha, realizou a captura da embarcação.Em causa está a alegada violação por parte do navio-tanque do bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos à Venezuela e no âmbito da Operação Lança do Sul. Segundo o, o navio já tinha sido sancionado pelas autoridades norte-americanas por transportar petróleo russo.