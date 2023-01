Estados Unidos aplicam sanções a empresa chinesa que ajudou Grupo Wagner

. De origem russa, tem um radar que deu imagens de satélite de locais ucranianos e que deram oportunidade ao grupo de atacar em território da Ucrânia.Em comunicado, o Departamento do Tesouro norte-americano explicou:

Para além de Pequim, os Estados Unidos também sancionaram os escritórios da Spacety China sediados no Luxemburgo.



No seu, a Spacety China descreve-se como uma “pioneira” na venda de satélites com radares sintéticos que dão imagens de grande resolução com antenas mais pequenas e que quer todas as imagens do mundo acessíveis a um preço baixo para os clientes em todo o mundo.. O portal da empresa lista os parceiros comerciais, muitos deles ligados ao Estado chinês.Com as sanções norte-americanas, não poderão ser realizadas transferências, pagamentos ou exportação de nenhuma propriedade com origem nos Estados Unidos para as entidades que foram sancionadas.A China tem mantido, desde o início da invasão russa em fevereiro do ano passado, uma posição neutra em relação à guerra em território ucraniano, sendo muito criticada pelos Estados Unidos e seus aliados por não criticar a ação russa.

Outras 15 entidades objeto de sanções



Para além da Spacety China,. Empresas como a Sewa Security Services (da África Central) e Kratol Aviation (dos Emirados Árabes Unidos) foram sancionadas por terem dado ao grupo de mercenários equipamento e novos membros.O grupo Wagner tem sido um dos mais importantes na manobra militar russa em território ucraniano,, de acordo com a Casa Branca. Neste momento, está envolvida na tentativa de conquistar a cidade de Bakhmut.O grupo é liderado por Yevgeny Prighozin, aliado de Vladimir Putin.“As sanções aplicadas ao Grupo Wagner e também aos seus associados e outras empresas que têm facilitado a missão do complexo militar russo vão impedir a capacidade de Putin armar e equipar a sua máquina de guerra”, concluiu o Departamento do Tesouro norte-americano.