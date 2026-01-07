Estados Unidos apreendem petroleiro russo

Os Estados Unidos apreenderam petroleiro russo que deixou a Venezuela. As forças norte-americanas já estão no navio.

RTP /
US European Command via Reuters

(em atualização)

Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira a apreensão do petroleiro russo M/V Bella 1. A informação é avançada pelo Comando Europeu do exército norte-americano, em comunicado na rede social X.

 

A ação foi levada a cabo pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de Segurança Interna, “em coordenação com o Departamento da Guerra”.

“A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte em cumprimento a um mandado expedido por um tribunal federal dos EUA, após ter sido rastreada pelo USCGC Munro”, acrescenta o comando europeu do exército dos Estados Unidos.

O navio M/V Bella 1 foi apreendido por violações das sanções dos EUA, no Atlântico Norte em cumprimento de um mandado expedido por um tribunal federal norte-americano, após ter sido rastreada pelo Munro, um navio (couraçado) de segurança nacional da Guarda Costeira dos EUA que atua em missões de lei marítima, segurança e resgate, sendo um dos mais avançados da frota.

Num outro comunicado, também publicado na rede social X, o Comando Europeu do exército norte-americano justifica a apreensão com a "Proclamação do Presidente dos Estados Unidos que visa embarcações sancionadas que ameaçam a segurança e a estabilidade do Hemisfério Ocidental".

