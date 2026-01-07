Estados Unidos apreendem petroleiro russo

(em atualização)





Os Estados Unidos anunciaram esta quarta-feira a apreensão do petroleiro russo M/V Bella 1. A informação é avançada pelo Comando Europeu do exército norte-americano, em comunicado na rede social X.





The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

“A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte em cumprimento a um mandado expedido por um tribunal federal dos EUA, após ter sido rastreada pelo USCGC Munro”, acrescenta o comando europeu do exército dos Estados Unidos.





O navio M/V Bella 1 foi apreendido por violações das sanções dos EUA, no Atlântico Norte em cumprimento de um mandado expedido por um tribunal federal norte-americano, após ter sido rastreada pelo Munro, um navio (couraçado) de segurança nacional da Guarda Costeira dos EUA que atua em missões de lei marítima, segurança e resgate, sendo um dos mais avançados da frota.







Num outro comunicado, também publicado na rede social X, o Comando Europeu do exército norte-americano justifica a apreensão com a "Proclamação do Presidente dos Estados Unidos que visa embarcações sancionadas que ameaçam a segurança e a estabilidade do Hemisfério Ocidental".

A ação foi levada a cabo pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e de Segurança Interna, “em coordenação com o Departamento da Guerra”.