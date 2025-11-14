Estados Unidos aprovam construção de submarinos nucleares pela Coreia do Sul

"Uma das maiores variáveis para a nossa economia e segurança, ou seja, as negociações bilaterais sobre comércio, direitos aduaneiros e segurança, foi finalizada", anunciou Lee numa conferência de imprensa, precisando que os dois países concordaram em "avançar com a construção de submarinos de propulsão nuclear".

"Os Estados Unidos apoiam os esforços da Coreia do Sul para prosseguir com o enriquecimento de urânio para fins pacíficos e o reprocessamento de combustível nuclear usado, e cooperarão estreitamente com a Coreia do Sul, incluindo em planos de fornecimento de combustível", confirma uma nota informativa divulgada pela Casa Branca esta quinta-feira e citada pela comunicação social sul-coreana.

A nota conjunta indica que "os dois países vão procurar uma maior cooperação por meio de um grupo de trabalho de construção naval em áreas como manutenção, reparação, desenvolvimento da força de trabalho, modernização de estaleiros e resiliência da cadeia de abastecimento".

"Estes esforços terão como objetivo aumentar o número de embarcações dos Estados Unidos o mais rapidamente possível, incluindo a potencial construção de navios dos Estados Unidos na Coreia do Sul", acrescenta.

Lee Jae-myung partilhou os planos de Seul para acelerar o aumento das despesas com a defesa para 3,5% do PIB e para adquirir 25 mil milhões de dólares (21,4 mil milhões de euros) em equipamento militar dos Estados Unidos até 2030.

Está ainda previsto o fornecimento de apoio abrangente no valor total de 33 mil milhões de dólares (28,3 mil milhões de euros) às tropas norte-americanas estacionadas na Coreia do Sul.

"Com o apoio dos Estados Unidos, a Coreia do Sul acelerará os esforços para fortalecer as capacidades militares necessárias para liderar uma defesa convencional combinada contra a Coreia do Norte", sublinha a nota conjunta.

Até ao final do ano, os dois países devem concluir um conjunto de negociações no domínio das barreiras não tarifárias, criticadas pelos EUA, como redução dos encargos regulatórios sobre automóveis fabricados nos Estados Unidos, alimentos e produtos agrícolas, taxas de utilização de rede e regulamentação de plataformas `online`, incluindo dados de localização e informações pessoais, a que Seul tem vindo a resistir.

O processo relativo à adesão da Coreia do Sul ao Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) deve igualmente ficar concluído até ao final de dezembro.