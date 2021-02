Estados Unidos bombardeiam infraestrutura ligada ao Irão na Síria

", disse o porta-voz do Departamento da Defesa dos EUA, John Kirby, em comunicado.

De acordo com a agência Reuters, os ataques foram limitados, e tiveram como objetivo limitar o risco de escalada.





No dia 15 de fevereiro a base militar norte-americana no aeroporto internacional de Erbil, no Iraque, foi atacada. Um funcionário contratado pelos EUA - não americano - morreu. E vários outros - esses sim americanos - ficaram feridos.



Poucos dias depois uma outra base em Bagdade foi atacada. Aqui pelo menos uma pessoa ficou ferida.



E já esta segunda feita um novo ataque com rockets que atingiram a chamada zona verde de Bagdade, onde está a embaixada dos EUA e outras missões diplomáticas.







O porta-voz do Pentágono afirmou que "o Presidente Biden irá agir para proteger o pessoal americano e da coligação. Ao mesmo tempo agimos de forma a diminuir a escalada da situação tanto na Síria como no Iraque".





O ataque norte-americano destruiu várias instalações junto a um controlo fronteiriço que eram usadas por milícias apoiadas pelo Irão, incluindo a Kata'ib Hezbollah (KH) e a Kata'ib Sayyidal-Shuhada (KSS).







Um alto responsável norte-americano disse à Reuters que a intenção do Presidente Biden com este ataque foi a de enviar um sinal de que os EUA queriam punir as milícias mas não pretendem que o conflito entre numa espiral que possa ganhar outra dimensão.





Os militares apresentaram a Joe Biden uma série de opções de ação, sendo que esta que foi seguida foi uma das que lhe foi sugerida.





Até ao momento não é claro que tipo de estragos este ataque provocou ou sequer se houver vítimas mortais.





À Reuters, Michael McCaul, Republicano na Comissão da Casa dos Representantes para os Assuntos Internacionais, afirmou que estes ataques foram a atitude correta. "Respostas como esta são necessárias para lembrar o Irão e os nossos adversários no mundo de que os ataques aos Estados Unidos não serão tolerados", disse.



No Twitter, Suzanne Maloney, do Instituto Brookings, escreveu que estes ataques mostraram que a administração Biden pode negociar com o Irão sobre o acordo nuclear ao mesmo tempo que atinge as milícias.







C/ agências