Estados Unidos classificam viagens para Alemanha e Dinamarca como de alto risco

Os destinos que se enquadram na categoria "Covid-19 Muito Elevado" correspondem ao Nível 4 dos Centros de Controlo de Doenças (CCD). Um dos indicadores é o registo de mais de 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos 28 dias.





Dinamarca e Alemanha passaram a figurar na lista de destinos com nível 4 na segunda-feira.

A autoridade de saúde norte-americana recomenda que as pessoas evitem viajar para locais designados com esse aviso de "Nível 4".





Número médio de novas infecções relatadas na Alemanha atinge um novo recorde com mais de 49.400 casos, diariamente.







A vacinação completa deverá ser um requisito para quem não poder adiar viagens para esses locais.







Thilo Schmuelgen - Reuters







"As taxas de transmissão são um indicador. Outro é quais as precauções que são necessárias e seguidas no lugar para onde se viaja. A terceira é o que se planeia fazer enquanto estiver lá", disse à CNN Leana Wen, médica de emergência e professora de política e gestão de saúde na Escola de Saúde Pública do Instituto Milken da Universidade George Washington.





"Se se planear visitar muitas atrações e ir a bares fechados, é muito diferente de ir para um lugar onde se pretende ficar na praia o dia todo e não interagir com mais ninguém", acrescentou a especialista.







A Alemanha já cancelou diversos mercados de Natal, bem conhecidos pela iluminação e bancas de venda que atraem multidões. Munique não vai ter o tradicional mercado de dezembro. Em Copenhaga, os famosos Jardins de Tivoli abriram a temporada de Natal na sexta-feira, mas as autoridades dinamarquesas estão a avaliar novas restrições devido às altas taxas de incidência da Covid-19.







De acordo com o CCD, ao passarem para a categoria de Covid-19 Muito Elevado, estes dois países juntam-se a Áustria, Bélgica, Costa Rica, República Checa, Holanda, Singapura, Turquia.





O Reino Unido mantém-se no nível 4 desde 19 de julho.





Ao todo, a autoridade de saúde norte-americana identifica cerca de 75 destinos a evitar devido ao aumento de casos.