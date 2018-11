Estados Unidos. Democratas e republicanos repartem Congresso

Antena 107 Nov, 2018, 08:50 / atualizado em 07 Nov, 2018, 08:57 | Mundo

A líder dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que hoje é um novo dia para os Estados Unidos.



Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de novembro de 2018

Os democratas reconquistam assim uma maioria que estava há vários anos nas mãos dos republicanos. É pelo menos o que garantem as projeções. Isto numa altura em que as mesas de voto já encerraram em todos os Estados.Na rede social Twitter, Donald Trump já veio reclamar um "tremendo sucesso", apesar do resultado favorável ao Partido Democrático na Câmara dos Representantes.Os norte-americanos elegeram também governadores e presidentes de câmara, além de terem votado diferentes propostas em referendos.A imprensa norte-americana já dá como certa a reeleição do senador independente Bernie Sanders, pelo Estado do Vermont.