Estados Unidos. Nomes escolhidos para a Administração Trump estão a ser alvo de ameaças

De acordo com a agência Reuters, as ameaças foram feitas entre a terça-feira à noite e a quarta-feira de manhã. Karoline Leavitt, a nova porta-voz de Donald Trump, revelou que as forças de segurança foram mobilizadas prontamente para assegurar a segurança dos que foram ameaçados.



Sem enumerar quais foram as pessoas ameaçadas, Leavitt também não falou da natureza das ameaças feitas, apesar de ter explicado que as mesmas incluíam ameaças de bomba e “swatting”, termo utilizado para descrever chamadas falsas para mobilizar forças policiais altamente armadas.



No entanto, a escolha de Trump para ser a embaixadora norte-americana na ONU, Elise Stefanik, revelou ter sido um dos alvos, tendo recebido uma ameaça de bomba.



“Com o Presidente Trump como nosso exemplo, perigosos atos de intimidação e violência não irão deter-nos”, declarou a porta-voz do presidente eleito em comunicado. As escolas de Donald Trump têm sido anunciadas desde o dia 5 de novembro, altura em que venceu as eleições contra Kamala Harris.



O FBI também confirmou os incidentes. Em comunicado a agência norte-americana revelou que “está consciente de várias ameadas de bomba e outros incidentes que têm como alvos pessoas nomeadas para a próxima administração”.



O FBI garantiu ainda estar a trabalhar com as forças de segurança para proceder a uma investigação.



“Levamos todas as potenciais ameaças a sério e sempre encorajamos membros do público para reportarem alguma coisa que considerem suspeita às forças de segurança”.



Estas ameaças vêm no seguimento de duas tentativas de homicídio contra Trump já este ano, ainda antes das eleições. Na primeira, em julho último, o então candidato ficou ferido numa orelha num ataque que decorreu no estado da Florida.