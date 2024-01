Estados Unidos reprovam demora da Hungria a aprovar adesão da Suécia à NATO

, declarou o presidente do Parlamento, László Kövér, que é tido como um próximo do primeiro-ministro ultranacionalista da Hungria, Viktor Orbán, ao jornalIndex.hu.Apesar das promessas do Governo, a Hungria é o único país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) que ainda não ratificou a adesão da Suécia à Aliança Atlântica, depois de a Turquia a ter aprovado terça-feira passada.O Governo húngaro critica frequentemente os aliados ocidentais e mantido relações próximas com Moscovo e Pequi. Garante, contudo, que “a Hungria não será o último país a ratificar a entrada da Suécia” na NATO.

O embaixador norte-americano em Washington criticou a abordagem do Governo de Orbán no que toca aos assuntos internacionais, baseando-se em “invasores imaginários” e numa “hungarofobia fantasiada”. Para David Pressman, a política externa da Hungria serve os interesses políticos do primeiro-ministro e mesmo os da Rússia.





, afirmou o diplomata dos Estados Unidos em Budapeste, numa entrevista ao Financial Times., continuou, numa crítica aos constantes adiamentos de ratificação.

"Estamos desapontados"

Internamente, as autoridades húngaras argumentam que a candidatura da Suécia não foi submetida a votação parlamentar porque o país tem criticado o estado da democracia húngara. No entanto, diplomatas que estão inteirados do processo de candidatura à NATO dizem que a Hungria nunca levantou formalmente quaisquer objeções à adesão da Suécia., declarou.O embaixador norte-americano sublinhou também o isolamento diplomático de Budapeste, para além da questão da adesão da Suécia à NATO.

“A Hungria está realmente sozinha – e não precisa de estar”, disse Pressman, citando decisões do Governo húngaro, como o bloqueio do financiamento da UE à Ucrânia, as reuniões com Vladimir Putin e a resistência aos esforços de diversificação, afastando-se da energia russa, como “sinais preocupantes”.





Estas escolhas políticas são, na opinião do embaixador, "úteis para Putin e prejudiciais aos esforços cuidadosos para manter a aliança e os nossos parceiros unidos na resistência face à agressão” contra a Ucrânia. Pressman confirmou ainda que “propaganda e desinformação do Kremlin” estavam a ser “frequentemente” difundidas pelos meios de comunicação húngaros controlados ou apoiados pelo Governo.



Pressman acusou ainda Orbán de “participar ativamente” na campanha eleitoral dos EUA, apoiando abertamente Donald Trump, o que na opinião do diplomata não é o que se espera dos países aliados.





“A relação bilateral entre os EUA e a Hungria é extremamente difícil”, disse ainda o embaixador.



“Os húngaros têm esta ideia de que têm um dispositivo de comunicação política onde estão constantemente a falar sobre imperialismo e colonialismo e Bruxelas e George Soros – e todas estas entidades que estão a tentar ‘interferir’ na sua política interna – e é realmente uma fantasia", continuou. “E é uma fantasia que serve algum propósito político neste país, mas também distrai alguns dos desafios e oportunidades reais que a Hungria tem".