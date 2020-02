Esther Bejarano, a sobrevivente de Auschwitz que foi salva pela música

Esther Bejarano pertenceu à Orquestra Feminina de Auschwitz e conseguiu sobreviver às privações e horrores dos campos de concentração graças ao talento para a música. Grande parte da família morreu devido ao nazismo.







Depois de várias décadas de silêncio, Esther Bejarano decidiu voltar a cantar as músicas do passado. Aos 95 anos, com uma agenda repleta de concertos, palestras e ativismo político, continua a dar o seu testemunho para que a história não se repita.