Estreito de Ormuz "não será aberto" até que Washington cumpra exigências do Irão

De acordo com o memorando de entendimento, o Irão e os EUA comprometeram-se a negociar um acordo final — abrangendo questões mais vastas, como o futuro do programa nuclear iraniano — num prazo máximo de 60 dias, prorrogável por mútuo acordo.

Os Houthi já tinham anunciado um ataque contra esta refinaria na semana passada.

Arábia Saudita retoma carregamentos em Ormuz

A retoma das exportações sauditas pode ajudar a aliviar a escassez de tipos mais pesados de petróleo, que produzem mais resíduos combustíveis que podem ser utilizados para abastecer navios ou processados nas refinarias, resultando em combustíveis de maior qualidade, como a gasolina e o gasóleo.

Exportações de petróleo de Sidi Kerir

O produtor ofereceu cargas adicionais de crude para carregamento no porto egípcio de Sidi Kerir, no Mediterrâneo, como alternativa, mas o volume representa uma fração do nível pré-bloqueio de quatro milhões de barris por dia exportados de Yanbu, enquanto os custos adicionais de transporte e as viagens mais longas estão a desencorajar as compras.

Travessias aumentam ligeiramente

Seis navios de carga a granel transitaram pelo estreito na segunda-feira, dos quais três estavam a sair do Golfo e três a entrar, mostraram os dados de rastreio de navios da Kpler, em comparação com a média de 11 navios nos últimos dez dias. Três navios transitaram no sábado, enquanto dois passaram pela via navegável no domingo.

Travessias de Bab el-Mandeb

Das 14 saídas, uma foi do VLCC Norns, carregado com dois milhões de barris de petróleo, segundo os dados. Dos navios que entraram, dois eram os petroleiros Admiral e Portofino, sendo que o Portofino estava carregado com gasóleo com destino aos mercados a oeste do Suez.





c/ agências

O Estreito de Ormuz, uma via navegável estratégica no centro do conflito entre o Irão e os Estados Unidos, vai manter-se encerrado até que Washington cumpra os seus compromissos no âmbito do memorando de entendimento assinado em junho, anunciou esta terça-feira, no Parlamento de Teerão, o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf., disse Ghalibaf, que é também presidente do parlamento, num discurso transmitido pela televisão estatal, citando "o levantamento do bloqueio naval (americano), o desbloqueio de ativos (iranianos), o levantamento do embargo petrolífero", bem como "o fim das operações militares em todas as frentes".O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o acordo estava "encerrado" a 7 de julho e, uma semana depois, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão declarou-o "suspenso".Um alto funcionário iraniano disse à Reuters na segunda-feira que o Irão iria agora adotar uma postura "totalmente ofensiva" devido ao impasse nas negociações diplomáticas para garantir um fim permanente ao conflito.As declarações de Mohammad Baqer Qalibaf surgem numa altura em que a osOs rebeldes Houthi do Iémen, apoiados pelo Irão, afirmaram ter lançado um ataque comesta terça-feira contra uma refinaria de petróleo no sul da Arábia Saudita, intensificando as suas operações contra Riade, aliada do governo iemenita, informou um dos seus órgãos de comunicação social.No mês passado, o cessar-fogo acordado em 2022 entre os Houthi e o governo apoiado por Riade entrou em colapso, marcando a mais recente etapa do conflito regional após a guerra entre os Estados Unidos e o Irão.Desde então, os houthis têm atacado repetidamente as infraestruturas e os navios sauditas, depois de anunciarem um bloqueio à frota do reino no Mar Vermelho, que se tornou uma via navegável vital para o transporte de hidrocarbonetos desde que o Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica, foi encerrado pelo Irão.O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, pediu na segunda-feira às partes em conflito no Iémen que "cessem imediatamente" todas as ofensivas, apontando para a ameaça de um regresso a um "conflito em grande escala".A guerra, que começou em 2014, matou centenas de milhares de pessoas e mergulhou o país, o mais pobre da Península Arábica, numa grave crise humanitária.A Saudi Aramco retomou o carregamento de petróleo no Estreito de Ormuz na semana passada e tem mais navios-tanque à espera de carregar, uma vez que a gigante energética estatal oferece cargas spot de crude pesado, de acordo com dados de transporte marítimo e fontes comerciais.A medida foi tomada depois de a Arábia Saudita ter suspendido as vendas durante semanas, na sequência dos ataques à sua frota de petroleiros no Estreito de Ormuz, durante a escalada do conflito entre os EUA e o Irão no mês passado.Os dados dos rastreadores de navios Vortexa e Kpler mostraram um intervalo de três semanas desde o último carregamento nos portos. Não ficou imediatamente claro que tipos de petróleo os navios transportavam.A Saudi Aramco e a Sinokor, proprietária dos petroleiros, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.Os operadores disseram que a Saudi Aramco poderia utilizar petroleiros sauditas para a travessia do Estreito de Ormuz, além dos navios da Sinokor.Sete VLCC pertencentes à operadora saudita Bahri navegavam ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos e de Omã, enquanto outros dois se dirigiam para Fujairah, de acordo com os dados de navegação da LSEG divulgados esta terça-feira.No entanto, as exportações de petróleo saudita permaneceram reduzidas, uma vez que o país enfrenta um bloqueio imposto pelos houthis iemenitas no Mar Vermelho, para onde a Aramco desviou as suas exportações para o porto de Yanbu durante a guerra com o Irão."Isto mostra que a oferta da Sidi Kerir para a Ásia provavelmente não está a funcionar, uma vez que os seus clientes asiáticos, pelo menos os chineses, não estão satisfeitos com as longas viagens e o elevado custo dos fretes", disse Emma Li, analista de mercado da Vortexa na China.As travessias de navios pelo estreito de Ormuz mantiveram-se na segunda-feira com um dígito, apesar de um ligeiro aumento em relação ao fim de semana, de acordo com os dados preliminares de navegação divulgados esta terça-feira.Algumas embarcações podem estar a atravessar o estreito com os seusdesligados e, por isso, não são consideradas na contagem total.Um navio-tanque de combustível de médio porte e um navio-tanque de médio porte também entraram no Golfo, segundo os dados, enquanto um navio-tanque de GPL de médio porte, um navio graneleiro Panamax e um navio-tanque de combustível do mesmo porte saíram do Golfo.No estrangulamento de Bab el-Mandeb, do outro lado da Península Arábica, transitaram na segunda-feira 19 navios mercantes, segundo dados da Kpler, um número inferior à média móvel a 10 dias de 26 e às 33 travessias de domingo.