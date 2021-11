Estudo. Aves da Amazónia tornam-se mais pequenas e leves devido às alterações climáticas

As condições climatéricas mais quentes e secas sentidas nas últimas quatro décadas em todo o planeta estão a contribuir para a diminuição do tamanho do corpo de grande parte das aves da floresta tropical da Amazónia e, ao mesmo tempo, para o aumento da envergadura das asas destes animais, segundo o estudo publicado na revista Science Advances , na sexta-feira.

"É expectável que o aquecimento causado pelas alterações climáticas reduza o tamanho do corpo dos [seres] endotérmicos", começam por apontar os investigadores da Louisiana State University, que explicam que estas mudanças morfológicas, ocorridas ao longo de várias gerações, ajudaram as aves a adaptar-se a um contexto de mais calor e secas, na estação seca, de junho a novembro.