Estudo científico. Degelo pode provocar nova pandemia

A equipa de cientistas canadianos afirmou que o risco neste ambiente está a aumentar devido ao aquecimento global. Além de acelerar o degelo, este fenómeno provoca mudanças no comportamento dos animais, começando estes a procurar novos habitats, o que aumenta as hipóteses de contaminação viral.



Os cientistas analisaram o ADN que encontraram no lago e identificaram correspondências com vírus e bactérias conhecidas, bem como potenciais hospedeiros humanos, animais e vegetais. Foi depois calculada a hipótese de os vírus identificados poderem infetar grupos de organismos. A equipa adiantou que, numa próxima etapa da pesquisa, vai avaliar quantos dos vírus encontrados na colheita eram desconhecidos até então.





Os cientistas alertam para a necessidade de “explorar urgentemente os mundos microbianos em todo o nosso planeta”.



Em 2016, na Sibéria, por exemplo, uma vaga de calor derreteu um glaciar e deixou a descoberto uma carcaça de rena infetada com antraz, uma doença infecto-contagiosa aguda que provoca lesões cutâneas, respiratórias e intestinais. Uma criança morreu e sete pessoas foram infetadas com a doença.