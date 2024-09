Estudo. Crise climática duplica probabilidade de chuva extrema na Europa

Os investigadores descobriram que o aquecimento global agravou os quatro dias de chuvas fortes que levaram a inundações mortais desde a Áustria até à Roménia.As, segundo o World Weather Attribution (WWA),“A tendência é clara”, disse Bogdan Chojnicki, um cientista climático da Universidade de Ciências da Vida de Poznań e coautor do estudo ao jornal britânico The Guardian . “.”

A tempestade Boris assolou a Europa Central em meados de setembro e desencadeou quantidades históricas de chuva na Áustria, República Checa, Hungria, Polónia, Roménia e Eslováquia. A pluviosidade transformou ribeiros calmos em rios selvagens, provocando inundações que destruíram casas e mataram duas dúzias de pessoas.

Os investigadores afirmaram que as medidas de adaptação reduziram o número de mortos em comparação com inundações semelhantes que atingiram a região em 1997 e 2002.“Estas inundações indicam até que ponto as alterações climáticas estão a tornar-se dispendiosas”, afirmou Maja Vahlberg, coautora do estudo.“Mesmo com dias de preparação, as águas das cheias devastaram cidades, destruíram milhares de casas e levaram a União Europeia a prometer uma ajuda de dez mil milhões de euros”.

Os estudos de atribuição rápida examinam a forma como a influência humana afeta as condições meteorológicas extremas no rescaldo imediato de uma catástrofe.

Atribuíram uma “duplicação da probabilidade e um aumento de sete por cento da intensidade” à influência humana.

Os físicos demonstraram que cada grau celsius de aquecimento permite que o ar retenha mais sete por cento de humidade, mas isso depende da disponibilidade de água. As chuvas na Europa Central foram desencadeadas quando o ar frio do Ártico se encontrou com o ar quente e húmido do Mediterrâneo e do Mar Negro.

O estudo não tentou determinar em que medida o aquecimento global aumentou a destruição causada pelas chuvas, mas os investigadores afirmaram que mesmo pequenos aumentos da precipitação aumentaram desproporcionadamente os prejuízos.“Em quase todo o mundo, um pequeno aumento da precipitação conduz a um aumento da mesma ordem de grandeza das inundações”, afirmou Friederike Otto, cientista climática do Instituto Grantham do Imperial College de Londres e coautora do estudo. “Mas isso leva a um aumento muito maior dos danos”.

“Inundações com esteroides”

, disse Miroslav Trnka, um cientista climático do Instituto de Investigação das Alterações Globais, que não esteve envolvido no estudo. Quando as condições são propícias, disse, “podemos ter inundações com esteroides”.Trnka comparou os fatores que resultam em precipitações extremas a um jogo de lotaria. O aumento do risco devido ao aquecimento global, disse, é como comprar mais bilhetes de lotaria, fazê-lo durante um período de tempo mais longo e alterar as regras para que mais combinações de números resultem num prémio.“Se apostarmos durante tempo suficiente, temos uma maior probabilidade de ganhar o, afirmou Trnka.

O estudo concluiu que se o mundo aquecer 2ºC acima dos níveis pré-industriais, ocorrerão fenómenos de precipitação mais intensa durante quatro dias, com um aumento adicional em relação à situação atual de cerca de cinco por cento na intensidade da precipitação e de 50 por cento na probabilidade de ocorrência.

Um estudo publicado na revista, na passada segunda-feira, prevê que esses sistemas de bloqueio aumentem em cenários de emissões médios e pessimistas.Hayley Fowler, cientista climática da Universidade de Newcastle, que também não participou no estudo, afirmou:Estas tempestades lentas “bloqueadas” estão a tornar-se mais frequentes e prevê-se que aumentem ainda mais com o aquecimento adicional”, acrescentou. “A questão não é se precisamos de nos adaptar a um maior número destes tipos de tempestades, mas se podemos fazê-lo.”