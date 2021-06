Estudo de neurociência computacional. Visualmente as IA não percebem nada de Física

As conclusões podem explicar o fraco desempenho da condução autónoma de veículos.



Sábado passado, por exemplo, a Tesla viu-se forçada a anunciar a recolha no mercado chinês de mais de 285 mil carros autónomos dos modelos 3 e Y, cujo software se mostrou perigoso.

De acordo com um relatório das autoridades chinesas, um condutor pode acionar por engano o sistema de controlo de velocidade o que "pode causar um aumento repentino na velocidade e, em casos extremos, provocar uma colisão”. O software demonstrou limitações no desvio do veículo perante obstáculos súbitos ou na adequação às circunstâncias.

A Tesla afirma que este sistema foi projetado para “controlar a velocidade do veículo para acompanhar o tráfego ao redor”, mas os mais recentes testes implicam que há muito ainda a fazer até as IA chegarem, sob esse aspeto, aos calcanhares das capacidades humanas.

How well do today's AI models understand the physical structure and dynamics of visual scenes? Introducing #Physion : a dataset/benchmark featuring objects that roll, slide, fall, fold, collide, connect, contain, and more! preprint: https://t.co/RaHHJB2tQR pic.twitter.com/skbdQcdtxP

A equipa criou oito cenas virtuais para representar outros tantos fenómenos comuns que a maioria dos seres humanos descodifica imediatamente – rolar, escorregar, cair, dobrar, colidir, conectar, conter, etc.



The #Physion benchmark asks: how close are we to achieving that goal? What are promising avenues for making progress?



We designed eight scenarios to showcase different physical phenomena. Each is a set of realistic simulations of how events unfold given an initial configuration. pic.twitter.com/7CBZnY2EOg