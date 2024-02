Estudo. Mulheres com Síndrome dos Ovários Poliquísticos podem ter maior risco de suicídio

A Síndrome dos Ovários Poliquísticos (SOP) é uma das perturbações hormonais mais comuns nas mulheres em idade fértil e um importante problema de saúde pública, de acordo com a

de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) . Estima-se que cerca de 70 por cento das mulheres que sofrem da doença em todo o mundo continuam por diagnosticar.





A doença crónica e atualmente incurável pode causar uma variedade de problemas de saúde a longo prazo com impacto no bem-estar físico e mental das mulheres, nomeadamente períodos irregulares, acne, obesidade, pilosidade excessiva (hirsutismo) e quistos nos ovários, sendo uma das principais causas de infertilidade.







Um novo estudo realizado por investigadores do Taipei Veterans General Hospital, em Taiwan, sugere que as pessoas diagnosticadas com a doença têm um risco acrescido de tentativas de suicídio, com oscilações a nível etário. Para as adultas com menos de 40 anos o risco era 9,15 vezes superior, para as adolescentes era 5,38 vezes superior e para as adultas mais velhas era de 3,75 vezes superior.





Na publicação científica norte-americana Annals of Internal Medicine, os autores do estudo explicam como analisaram os dados recolhidos em Taiwan de 8.960 mil mulheres e raparigas entre os 12 e os 64 anos diagnosticadas com a Síndrome dos Ovários Poliquísticos, entre 1997 e 2012.



Quais os fatores determinantes?





"As preocupações com a imagem corporal, incluindo a perceção de obesidade e do acne, têm sido associadas ao risco de suicídio durante a adolescência, e estes problemas são comuns entre os adolescentes com SOP", escrevem os autores do estudo, de acordo com o

e que sugerem também a possibilidade de infertilidade.





Nas jovens adultas, onde o risco é superior, salientam os desafios adicionais que estas podem enfrentar como problemas de relacionamento, desemprego e dificuldades financeiras. Enquanto, nas adultas mais velhas, sugerem que a diminuição do risco esteja associada a uma melhoria dos sintomas da doença com a idade.







A Organização Mundial de Saúde refere que sintomas como a infertilidade, a obesidade e os pelos corporais indesejados podem levar ao estigma social e impactar negativamente outras áreas da vida das mulheres. No entanto, apesar de não haver cura para a Síndrome dos Ovários Políquisticos (SOP), explica que alguns sintomas podem ser reduzidos e controlados através de tratamentos e alterações de estilos de vida, nomeadamente uma dieta saudável e exercício físico.