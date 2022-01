Etiópia acusa diretor da OMS de ter ligações às forças rebeldes do Tigray e exige investigação

O bloqueio é " um insulto à humanidade ", denunciou a organização. É "terrível e inimaginável nos dias de hoje, no século XXI, que um governo negue ao seu próprio povo, durante mais de um ano, o acesso a alimentos, medicamentos e tudo aquilo de que necessita para sobreviver", acrescentou o diretor-geral da OMS.Tedros Adhanom Ghebreyesus "interferiu nos assuntos internos da Etiópia, incluindo as relações da Etiópia com o Estado da Eritreia", afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope na declaração, que cita uma carta enviada à OMS.(TPLF, na sigla em inglês), um partido que governou a Etiópia durante quase três décadas, até à chegada ao poder do atual primeiro-ministro, Abiy Ahmed, em abril de 2018, e de cujo regime Tedros Ghebreyesus foi ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros.O ministério acusa Tedros de espalhar “desinformação muito prejudicial e comprometer a reputação, independência e credibilidade da OMS, de forma evidente com as tomadas de posição nos meios de comunicação social em apoio ao terror perpetrado pela TPLF [contra o povo etíope]”.Tedros já tinha sido acusado anteriormente, pelo chefe do exército da Etiópia, de tentar obter armas e apoio diplomático para as forças rebeldes da TPLF. Na altura, o diretor-geral da OMS contestou as acusações.

Bloqueio da ajuda humanitária em Tigray

A ONU diz que o Governo etíope está a operar um bloqueioda ajuda humanitária ao Tigray. Desde meados de julho do ano passado que a OMS não recebe autorizações para enviar alimentos, medicamentos ou material médico para a região, apesar dos pedidos constantes endereçados ao gabinete do primeiro-ministro etíope e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Adis Abeba, referiu Tedros.

Mais de 90% da população precisa de ajuda alimentar e médicos revelaram à agência Reuters que muitas pessoas – incluindo crianças desnutridas – estão a morrer porque nenhum medicamento foi autorizado a entrar em Tigray.

Na sexta-feira, o Programa Alimentar Mundial (PAM) disse que nenhum dos seus carregamentos chegou à capital do Tigray, Mekele, desde meados de dezembro, e que os suplementos alimentares para crianças desnutridas acabaram., disse Michael Dunford, diretor regional do PAM para a África Oriental, em comunicado de imprensa."As pessoas no Tigray estão a viver sob um bloqueiohá mais de um ano, estão a morrer por falta de medicamentos e alimentos e por constantes ataques de drones. A OMS e os seus parceiros pedem acesso seguro e desimpedido para prestar ajuda humanitária aos milhões de pessoas em grande necessidade", escreveu Tedros na rede social Twitter.O governo etíope nega o bloqueio da ajuda humanitária e acusou a TPLF de se ter apropriado dos camiões enviados anteriormente.Os rebeldes do Tigray responderam ao governo etíope em comunicado, descrevendo a acusação como. “O regime criminoso de Abiy, em vez de procurar uma solução de boa fé, está ocupado a criar histórias fictícias para fugir da responsabilidade de usar a fome como arma de guerra”, acusou a TPLF.

O governo designou a TPLF como um grupo terrorista depois de a guerra ter eclodido em novembro de 2020. Tedros era membro da TPLF. Abiy Ahmed, primeiro-ministro etíope, laureado com o Nobel da Paz em 2019, também atuou como chefe dos serviços de informações no anterior governo liderado pelo TPLF.

Durante a conferência de imprensa diária da OMS, na quinta-feira, Tedros Ghebreyesus apelou ainda a uma resolução "política e pacífica" do conflito, que desde 4 de novembro de 2020 coloca o regime federal etíope contra os responsáveis políticos do Tigray e respetivas forças militares e forças aliadas.

"Apenas o respeito pela ordem constitucional pode conduzir o problema a uma conclusão pacífica", afirmou. "Claro que sou dessa região e da parte norte da Etiópia, mas estou a dizer isto sem qualquer preconceito", acrescentou.