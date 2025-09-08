Etiópia anuncia candidatura para acolher conferência do clima da ONU em 2027

Durante a abertura da segunda Cimeira do Clima de África [ACS, na sigla em inglês], em Adis Abeba, Abiy Ahmed disse que "a Etiópia se orgulha em apresentar a candidatura para sediar a COP32 em 2027", referindo ser "a primeira geração africana com os meios para reparar o que foi quebrado e a última com tempo para fazê-lo".

"Convidamos o mundo para a capital africana da diplomacia da ambição climática para testemunhar as nossas soluções e ajudar a moldar o futuro. Vamos mostrar ao mundo que o continente das origens também será o continente das soluções", acrescentou.

A cimeira reúne até quarta-feira líderes e representantes políticos e da sociedade civil de África e internacionais sob o lema "Acelerar as soluções climáticas globais: financiar o desenvolvimento resiliente e verde de África".

O encontro procura construir um consenso africano antes de fóruns globais como a próxima COP30, a ser realizada em novembro na cidade brasileira de Belém, mas também a cimeira dos líderes do G20, prevista para o mesmo mês em Joanesburgo, sob a presidência sul-africana do bloco, e a Assembleia-Geral da ONU, que começa terça-feira em Nova Iorque.

Entre os principais objetivos da ACS está o aumento do financiamento favorável à adaptação e mitigação das mudanças climáticas em África, que contribui com menos de 4% das emissões globais de gases de efeito estufa, mas é um dos continentes mais afetados por eventos climáticos extremos, como secas e chuvas torrenciais, que causam milhares de mortes a cada ano.