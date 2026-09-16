EUA acusam empresas chinesas de branquear receitas de petróleo iraniano

O ministério Público Federal do Distrito Sul de Nova Iorque apresentou na segunda-feira uma ação civil para apreender cerca de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros) em criptomoedas, alegadamente provenientes da venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos iranianos sujeitos a sanções.

Segundo a queixa, as empresas chinesas Blessed Trust e Hexa Whale utilizaram contas na Binance para branquear as receitas e encaminhar os fundos para o Governo iraniano, agentes ou entidades associadas.

Parte do dinheiro terá sido destinada a financiar atividades da Guarda Revolucionária do Irão, classificada pelos Estados Unidos como organização terrorista, e outras atividades do Governo iraniano, segundo as autoridades.

As duas empresas terão participado numa rede de endereços de criptomoedas que recebeu e distribuiu mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) provenientes da venda ilícita de petróleo iraniano.

Segundo o Departamento de Justiça, os fundos foram encaminhados para empresas de serviços financeiros associadas à Guarda Revolucionária, endereços de criptomoedas ligados à organização e uma plataforma iraniana de negociação de ativos digitais.

As transações abrangidas pela atual ação de apreensão, no valor de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros), ocorreram em maio e junho de 2025 e os fundos foram posteriormente congelados, segundo o jornal britânico Financial Times.

"O Governo do Irão utilizou uma rede de operadores de criptomoedas na China e noutros locais para branquear mais de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) provenientes de vendas ilícitas de petróleo, destinados a beneficiar as forças armadas iranianas e a Guarda Revolucionária", afirmou o procurador-adjunto dos Estados Unidos Sean S. Buckley, em comunicado

"Estamos a apreender e a pedir a confiscação de mais de 61 milhões de dólares (52,8 milhões de euros) pertencentes ao Governo do Irão, que, de outra forma, teriam promovido ações militares hostis e ataques terroristas contra os Estados Unidos e os nossos aliados", acrescentou.

Segundo a acusação, a Blessed Trust apresentava-se perante instituições financeiras e plataformas de criptomoedas como uma empresa de gestão de património ou de custódia de ativos virtuais, mas terá recebido e transferido receitas da venda de petróleo iraniano e convertido moeda tradicional em criptomoedas.

A Hexa Whale, que se apresenta como intermediária no comércio de matérias-primas, terá prestado serviços semelhantes e trabalhado em conjunto com a Blessed Trust e empresas associadas.

As autoridades norte-americanas afirmam que entre os clientes das duas empresas estão companhias do setor petrolífero e de produtos derivados do petróleo na China.

A Binance afirmou ao Financial Times que a ação não foi apresentada contra a plataforma e não contém acusações de irregularidades por parte da empresa.

A plataforma disse ter "tolerância zero" perante violações de sanções ou atividades ilícitas e garantiu que continuará a cooperar com as autoridades.

A Binance declarou-se culpada em 2023 de acusações criminais nos Estados Unidos relacionadas com violações das regras contra o branqueamento de capitais e aceitou pagar 4.300 milhões de dólares (3.725 milhões de euros).

O fundador da empresa, Changpeng Zhao, declarou-se também culpado de não ter implementado mecanismos adequados contra o branqueamento de capitais e foi condenado a quatro meses de prisão, tendo sido indultado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, em outubro de 2025.

O ministério Público ressalvou que a ação apresentada é de natureza civil e que as afirmações constantes da queixa constituem apenas alegações, que terão de ser provadas em tribunal.